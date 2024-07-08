Polisten kaçmaya çalışan hırsızlar bina boşluğuna düşerek ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Polisten kaçmaya çalışan hırsızlar bina boşluğuna düşerek ağır yaralandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir binada hırsızlık yapan şahıslar, polis ekiplerinin müdahalesiyle kaçmaya çalışırken kaza geçirdi.

Olay, dün akşam Atatürk Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Polislerin işyerinde hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçtiği sırada, 2 Afgan uyruklu şahıs polisleri görünce çatılardan atlayarak kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sırasında şahıslardan biri bir diğer çatıya atlamaya çalışırken dengesini kaybederek bina boşluğuna düştü. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından boşluktan çıkarılan şahıslar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları ciddi olan Süleyman KHAN ve Numan Raza'nın tedavileri devam ediyor.

Olayın ardından bina sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayda, polis ekiplerinin inceleme yaptığı anlar da kaydedildi.

Görgü tanığı İsa Kara, olayla ilgili olarak, "Bu binaları bildikleri için çatılardan kaçmaya çalışmışlar ama maalesef düşmüşler. Polisler hırsızlık yapıyorlar diye kovalıyordu, herkes burada ne olduğunu biliyordu ama suçüstü yakalanmadıkları için işlem yapılamıyordu." şeklinde konuştu.

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