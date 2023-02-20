Polonya Başbakanı: İtalya, Ukrayna'da neler olup bittiğini çok iyi anlıyor

Resmi ziyaret kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova'ya gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Morawiecki ortak basın toplantısı düzenledi.

Morawiecki, "normal"e dönüş için Ukrayna'nın özgür dünya ülkelerinin desteğiyle Rusya'yı yenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu konularda İtalya ile aynı düşünceye sahibiz ve aynı sorumluluğu hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın tam ölçekli saldırıları nedeniyle barış döneminin bir yıl önce sona erdiğine dikkati çeken Morawiecki, "İtalya, Ukrayna'da neler olup bittiğini çok iyi anlıyor ve bunun Avrupa Birliği'nin (AB) geleceği için ne kadar önemli olduğunun farkında. Güçlü bir Avrupa ve AB istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Morawiecki, İtalyan hükümetiyle sorunlara aynı şekilde baktıklarını belirterek, "Silahları birlikte teslim ediyoruz ve bir an önce barışı sağlamak için daha fazla teslimatı konuştuk" şeklinde konuştu.

Göç meselesinin de konuştukları konulardan olduğunun altını çizen Morawiecki, "Bugün savaş için çeşitli araçların kullanıldığını biliyoruz. Tıpkı Belarus ve Rusya liderlerinin suni göç yoluyla Polonya'ya saldırması gibi. Avrupa'nın güneyinden birçok göçmen de İtalya'ya geliyor. Bugün toplantımızda AB olarak uzun vadede bununla stratejik olarak nasıl başa çıkmamız gerektiğiyle ilgili de konuştuk. Pek çok ortak konumuz var. Polonya ve İtalya birbirine güvenebilir." ifadelerini kullandı.

"Siyasi açıdan güçlü bir Avrupa"

Konuk Başbakan Meloni de İtalya-Polonya ilişkilerinin son derece köklü olduğunu ve ikili ticaret hacminin geçen yıl 29 milyar avro olarak kaydedildiğini söyledi.

Meloni, Morawiecki ile kişisel dostluklarına ve Avrupa için aynı düşüncelere sahip olduklarını ifade ederek, bürokratik açıdan değil, siyasi açıdan güçlü bir Avrupa istediklerini kaydetti.

Meloni, yasa dışı göçün ve Avrupa sınırlarının korunmasının önemli bir mesele olduğunu, Avrupa’nın düzensiz göç meselesini pragmatizmle ele alması gerektiğini dile getirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcından bu yana İtalya'nın mali, askeri, insani, boyutta kararlılığını gösterdiğini aktaran Meloni, “Ukrayna ve Polonya bize güvenebileceklerini biliyor. Ukrayna'yı destekleme konusunda yaptığınız olağanüstü çalışma için size teşekkür etmeliyiz” dedi.