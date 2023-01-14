14 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Polonya Başbakanı Morawiecki, Leopard tankları konusunu görüşmek için Berlin’e gidiyor

Polonya Başbakanı Morawiecki, Leopard tankları konusunu görüşmek için Berlin’e gidiyor

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna’ya Leopard tanklarının verilmesi konusunu görüşmek üzere Pazartesi günü Berlin’e gidiyor.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 18:52
Takip Et

Polonya Başbakanı Morawiecki, Leopard tankları konusunu görüşmek için Berlin’e gidiyor

Polonya Başbakanı Morawiecki, Leopard tankları konusunu görüşmek için Berlin’e gidiyor
+
Aa
-

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki katıldığı bir radyo programında Leopard tanklarının Ukrayna’ya verilmesi konusunda Almanya’yı ikna etmek için önümüzdeki Pazartesi günü Berlin’e gideceğini açıkladı. Ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz başta olmak üzere çeşitli politik grupların temsilcileriyle görüşeceğini ifade eden Başbakan Morawiecki, tankların Ukrayna’ya verilmesi konusunda Almanya Başbakanı’nı ikna edip edemeyeceği sorusuna ise hiçbir fikrinin olmadığını söyledi. Kısa süre içerisinde olumlu bir yanıt beklemediklerini ifade eden Morawiecki, "Bu, uzun tartışmaları gerektiren bir süreç ancak baskı sürekli olmalı. Patriotların Ukrayna’ya verilmesi kararı Almanların bir buçuk ayını aldı. Patriotları yalnızca Polonya’ya vereceklerini söylemişlerdi, ama baskıdan sonra Ukrayna’ya göndermeye razı oldular" şeklinde konuştu.

Ukrayna’daki savaşın aynı zamanda Polonya’nın güvenliği savaşı olduğunu kaydeden Morawiecki, Ukrayna’nın Rusya’nın barbar saldırganlığı ile etkili mücadele için modern ekipmana ihtiyacı olduğunu, söz konusu modern tanklara sahip Finlandiya ve Danimarka’nın da aralarında bulunduğu bir dizi ülke ile yaptıkları görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda geçtiğimiz çarşamba günü Lublin Üçgeni Zirvesi sonrasında Polonya’nın uluslararası koalisyon kapsamında elindeki Leopard tanklarından 10 ya da 14 tanesini Ukrayna’ya iletmeye karar verdiğini açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yalnızca bir ülkenin yeterli sayıda tank sağlayamayacağını, zafer kazanmak için Leopard tanklarına ihtiyaç duyduklarını söylemişti.
Alman üretimi olan Leopard tanklarının NATO üyesi olmayan ülkelere verilmesinde Almanya’nın izni gerekiyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
1
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
2
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
3
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
4
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
5
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
6
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar. İhale iddialarını ve Soylu ile ilişkisini yalanlamadı
7
﻿Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar. İhale iddialarını ve Soylu ile ilişkisini yalanlamadı
﻿Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar. İhale iddialarını ve Soylu ile ilişkisini yalanlamadı
﻿Ankara'da silahlı kavga. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
﻿Ankara'da silahlı kavga. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
﻿Ankara'da silahlı kavga. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
﻿Kadıköy'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çaptı
﻿Kadıköy'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çaptı
﻿Kadıköy'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çaptı
﻿İngiltere'den Ukrayna kararı
﻿İngiltere'den Ukrayna kararı
﻿İngiltere'den Ukrayna kararı
﻿28 köy yolu ulaşıma açıldı
﻿28 köy yolu ulaşıma açıldı
﻿28 köy yolu ulaşıma açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.