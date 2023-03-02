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Polonya, Güney Kore'den satın aldığı K2 tanklarından üretecek

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Güney Kore'den satın alınan K2 Black Panther tanklarından üreteceklerini, bu kapsamda da yeni istihdam sağlanmış olacağını söyledi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 20:51
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Polonya, Güney Kore'den satın aldığı K2 tanklarından üretecek

Polonya, Güney Kore'den satın aldığı K2 tanklarından üretecek
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Poznan'daki askeri otomotiv fabrikasını ziyaret eden Blaszczak, burada çalışanlarla bir araya geldi.

Blaszczak, söz konusu fabrikada Güney Kore'den satın alınan K2 Black Panther tanklarının bakımının yapılacağını belirterek, "Bu tankların onarımı ve üretimi de burada yapılacak. Poznan ve Wielkopolska şehirlerinde, yeni istihdam sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Güney Kore ile yapılan anlaşmanın, ülke teknolojisinin Polonya'ya transferini içerdiğini aktaran Blaszczak, bunun Poznan'da K2 bileşenlerinin üretilmesine olanak sağlayacağını dile getirdi.

Blaszczak, "Bu tanklardan 180'i ilk aşamada teslim edilecek ve doğrudan Güney Kore'den gelecek. Daha sonrakiler ortak üretim olacak ve Poznan'da üretilecek." diye konuştu.

Poznan'da 1945'te kurulan askeri otomotiv fabrikası, ağır paletli askeri araçların üretimi, modernizasyonu, onarımı ve korunmasından sorumlu bulunuyor ve aynı zamanda Polonya'nın kullandığı Alman yapımı Leopard 2 tankları için de yetkili merkez olarak biliniyor.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle büyük bir ivme kazanan yeniden silahlanma programının bir parçası olarak Güney Kore'den bin adet K2 satın almayı planlıyor.

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