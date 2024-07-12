Polonya Parlamentosu, Kırım Tatarlarının sürgününü soykırım olarak tanıdı

Pravda gazetesinin haberine göre, "Kırım Tatar halkına karşı soykırım kurbanlarının anısını yaşatma kararı" Sejm tarafından onaylandı.

Oylamada, 414 evet, 16 hayır ve 2 çekimser oy kullanıldı. Kararda, Sovyetler Birliği'nin 18 Mayıs 1944 sabahı Kırım Tatarlarını Kırım Yarımadası'ndan zorla sürgün etmeye başladığı ve yaklaşık 200 bin kişiyi Orta Asya ve Sibirya'ya yerleştirdiği belirtildi. Bu sürgünün, Kırım Tatar halkına yönelik bir soykırım eylemi olduğu vurgulandı.

Polonyalı milletvekilleri ayrıca, 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhakının uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ağır bir ihlali olduğunu hatırlattı. Polonya, Kırım Tatar Sürgünü'nü soykırım olarak tanıyan beşinci ülke oldu. Kanada, Ukrayna, Letonya ve Litvanya da bu sürgünü soykırım olarak tanımıştı.

Kırım Tatar Sürgünü

İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet Rusyası, Kırım'ı Almanlara bırakmak zorunda kaldı. Kırım Tatar Türkleri, Nazi Almanya'sına karşı Sovyet saflarında başarılı bir şekilde mücadele verdi. Ancak, Rus komutanlar Kırım Tatarlarını "Almanlarla işbirliği" yapmakla suçladı.

Rus Kızıl Ordusu'nun Kırım'ı geri almasından sonra Kırım Tatar Türkleri baskı görmeye başladı. Sovyet yönetimi, Kırım Tatarlarının aleyhinde raporlar hazırlayarak, Kırım Tatarlarının yurtlarından tamamen sürülmesini talep etti. Yaklaşık 250 bin Kırım Tatar Türkü, hayvan vagonlarında Orta Asya'ya sürgün edildi. Sürgüne gönderilenlerin neredeyse yarısı, yollarda hastalık, açlık ve zor şartlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Kırım Tatarlarının sürgününden sonra Sovyetler Birliği, Türk kültürü ve diğer toplulukların izlerini silmek için sistematik çalışmalar yaptı. 1944'ün sonunda çıkarılan bir kararla, Kırım'daki bütün Türkçe yer isimleri Rusça olarak değiştirildi.