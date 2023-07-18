Polonya'da fırtınadan kaçanların sığındığı hangara uçak düştü: 5 ölü

Kötü hava koşullarından kaçanların sığındığı bir hangara uçak düşmesi sonucu 5 kişinin öldüğü 8 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Polonya'da fırtınadan kaçanların sığındığı hangara uçak düştü: 5 ölü

Yetkililer, Cessna 208 uçağının hava dalışı merkezindeki bir hangara düşmesi sonucu beş kişinin hayatını kaybettiğini ve sekiz kişinin de yaralandığını bildirdi.

İtfaiye sözcüsü yaptığı açıklamada, uçağın pilotu ve fırtınadan korunmak için hangara sığınan dört kişinin Chrcynno şehrinde öğleden sonra düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Polis, ikisi ağır olmak üzere sekiz kişinin de yaralandığını söyledi. Eyalet valisi Sylwester Dabrowski, yaralılar arasında bir çocuğun olduğunu belirtti.

İtfaiyeciler ve hava ambulansları yaralıları Nowy Dwor Mazowiecki bölgesindeki hastanelere kaldırdı.

Kurtarma ekiplerinin hangarda başka yaralı veya ölü olup olmadığını tespit edebilmek için kontrol ettikleri bildirildi.

Savcılık ve polis kazanın nedenini araştırıyor.

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