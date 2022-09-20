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Polonya'da nükleer alarm: Halka potasyum iyodür dağıtıldı

Polonya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle gündeme gelen Zaporijya Nükleer Santrali'nden kaynaklanabilecek risklere önlem almak amacıyla potasyum iyodür tabletlerin dağıtıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 20:00
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Polonya'da nükleer alarm: Halka potasyum iyodür dağıtıldı

Polonya'da nükleer alarm: Halka potasyum iyodür dağıtıldı
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Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu santralin bulunduğu bölgedeki çatışmaların hükümeti önlem almaya ittiği ifade edildi. Potasyum iyodür içeren tabletlerin, Devlet İtfaiye Teşkilatı merkezlerine dağıtıldığı belirtilen açıklamada, bunun kanunlar kapsamında radyasyonla alakalı acil durumlarda uygulanan bir prosedür olduğu belirtildi.

"YETERLİ MİKTARDA POTASYUM VAR"

Şu anda radyasyon tehlikesinin olmadığı vurgulanan açıklamada, "Durumun, Ulusal Atom Enerjisi Kurumu tarafından sürekli olarak izlendiğini bildirmek isteriz. Her Polonya vatandaşı için yeterli miktarda potasyum iyodür güvence altına alındı. Potasyum iyodürün kendi başına kullanımının doktorlar ve uzmanlar tarafından önerilmediğini hatırlatırız" ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi de 12 Eylül'de yaptığı açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresinde bir güvenli bölgenin oluşturulmasının zorunlu olduğunu belirterek, "Bu konuda her iki tarafla da istişarelere başladım." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Kardan Adam
20.09.2022 20:23
Bizim gibi sıkıştığımızda beceremediğimiz her şeyi Allah’a havale etseler rahatlarlar  
 
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