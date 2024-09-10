Nemrut’ta kamp yapmaya giden turiste ayı saldırdı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü yakınında kamp yapan Polonyalı turiste, anne ayı ve yavruları saldırdı.

Yerli ve yabancı turistlerin sıkça uğradığı Nemrut Krater Gölü'nde kamp yapmaya gelen Sebastian isimli Polonyalı turist, hava karardıktan sonra çadırının kurulumunu yaptı. Fakat kısa süre sonra karşısında anne ayı ve yavruları çıktı. Panikleyen turist, bağırarak ayıları uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı ve ayılar çadıra saldırıda bulundu.

O sırada kaldera bölgesinde doğa ve uzay gözlemciliği yapan Dr. Cihan Önen, birinin bağırışlarını duyduğunu söyledi. Olay anını anlatan Önen, "Arkadaşım Mustafa Uçak ile birlikte akşam saatlerinde kalderadan eve dönmeye hazırlanıyorduk. Duyduğumuz bağırışlar üzerine sesin geldiği yöne doğru gittik. Polonyalı turist, çadırına saldıran ayıları korkmuş bir halde bağırarak uzaklaştırmaya çalışıyordu. Anne ve yavru ayılar çadıra saldırmışlardı. Hemen turiste yardımcı olduk ve ayıları oradan uzaklaştırmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Dr. Önen, turistin yanına giderek bölgedeki yoğun ayı popülasyonunu ve bu alanın tehlikeli olabileceğini kendisine anlattıklarını ifade etti.