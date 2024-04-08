Pompalı tüfekle vurulan 3 genç yaralandı

Kaynak: İHA
Pompalı tüfekle vurulan 3 genç yaralandı
Samsun'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 3 genç yaralandı.

İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde saat 20.45 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre pompalı tüfekle saldırıya uğrayan B.A. (20), kardeşi M.A. (18) ile arkadaşları Y.G. (18) yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Silahlı saldırıyı yaptığı belirlenen A.Ş.’nin kaçış istikametinde arama yapan polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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