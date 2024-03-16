Pompalı tüfekle vuruldu, iki bacağı da kesildi

Kaynak: DHA
Pompalı tüfekle vuruldu, iki bacağı da kesildi
Çorum'da, Alican Tufan'ın (30) pompalı tüfekle bacaklarından vurulmasıyla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Kale Mahallesi'nde bulunan Şehit Şükrü Öngün Parkı'nda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı genç, acı içinde kıvranırken, polisin "seni kim vurdu" sorusuna "Vuranları tanımıyorum, ben evime gidiyordum" yanıtını verdi.

Alican Tufan, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak hemen ameliyata alındı.

Ancak her iki ayağının da ampute edildiği belirtildi.

Polisin yaptığı çalışma sonucunda bugün B.P. (20), O.P. (18), A.S.E. (18) ve Ö.I. (17) isimli şüpheliler, "Kasten yaralama" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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