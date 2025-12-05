Spotify, her yıl milyonları heyecanlandıran Wrapped raporunu 2025 için yayınladı. Türkiye'de müzik dinleme alışkanlıkları, rap türünün ezici üstünlüğü ve yerli prodüksiyonların rekor kıran payıyla dikkat çekiyor.

Platformun verilerine göre, kullanıcılar bu yıl ortalama 2.500'den fazla dakika müzik dinledi ve ilk 100 şarkının tam 98'i Türk sanatçılara ait. Yerli müzik dinlemeleri geçen yıla kıyasla yüzde 10'un üzerinde artış gösterdi.

Rapçiler, listeleri domine ederken, nostaljik pop albümleri de sürpriz bir yükselişle albüm listesinde yer buldu. Sezen Aksu gibi efsaneler ise kadın sanatçı kategorisinde tahtını korudu.

Spotify, 2025 Wrapped Yılın Özeti’ni yayınlayarak Türkiye ve dünya genelinde en çok dinlenen sanatçı, şarkı, albüm ve podcast’leri açıkladı. Türkiye’de yılın en çok dinlenen sanatçısı Blok3 oldu.

İşte Türkiye’de en çok dinlenen ilk 10 şarkı...

EN ÇOK DİNLENEN İSİMLER

Blok3

Ati242

Semicenk

Era7capone

Lvbel C5

Uzi

Sezen Aksu

Poizi

Motive

Akdo

HER LİSTEDE VAR

2025’te Türkiye’de Spotify’ın tepesine Blok3 damga vurdu. “Yılın en çok dinlenen sanatçısı” unvanını alan rapçi, “Sevmeyi Denemedin” parçasıyla aynı zamanda “en çok dinlenen şarkı” oldu. Blok3’ün “Keşke”, “Git” ve “Napıyosun Mesela?” şarkıları da ilk 10’a girdi.

TÜRKÇE DİNLİYORUZ

Bu yıl Spotify’da en çok dinlenen ilk 100 şarkının 98’i yerli üretim.

EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR

Sevmeyi Denemedin (Blok3)

Sen Kaldın (Semicenk)

Keşke (Blok3, Ati242)

Sonbahar (Era7capone, Poizi, Snow)

Sana Güvenmiyorum (Dedublüman, Aleyna Tilki)

Çıkar Biri Karşıma (Poizi, Era7capone, Snow)

Gözlerinden Gözlerine (Semicenk)

Git (Blok3)

Italy Forma (Ati242)

Napıyosun Mesela? (Blok3)

DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Bu yıl listelerin en parlak çıkış yapan ismi Poizi oldu. Rap müziğin yeni yıldızı, sanatçılar listesinde Sezen Aksu’nun hemen ardında 8. sıraya yerleşti. Era7capone ve Snow ile birlikte seslendirdiği “Sonbahar” dördüncü, aynı ekibin “Çıkar Biri Karşıma” parçası ise altıncı sırada yer aldı.

ALBÜMLERDE NOSTALJİ RÜZGÂRLARI

Şarkılarda rap hakimiyet kurarken, en çok dinlenen albümler listesinde pop ve nostalji öne çıktı. Manifest’in “Manifestival”ı ikinci sırayı kaptı. Melike Şahin’in “Akkor”u beşinci oldu. Yaşar’ın 90’lar efsanesi “Divane”, Bengü’nün 2014 albümü “İkinci Hal” ve Kenan Doğulu’nun “Festival”ı ilk 10’a girerek eski günleri hatırlattı.

EN ÇOK DİNLENEN KADIN SANATÇI

Her yıl olduğu gibi 2025’te de top 10’da yer alan Sezen Aksu, yine en çok dinlenen kadın sanatçı unvanını kimseye kaptırmadı.