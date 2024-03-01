Porsche benzeri SUV'un fiyatı açıklandı. Ucuz arabayı almak için herkes sıraya girecek

Kaynak: Tele1
Porsche benzeri SUV'un fiyatı açıklandı. Ucuz arabayı almak için herkes sıraya girecek
Çin'in elektrikli otomobil devi BYD, Porsche Cayenne'e benzerliğiyle ilgi çeken modeli Seal U'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Tunacan Atalay'ın haberine göre, BYD Seal U 2024 model yılı için yapılan yaklaşık 3.000 dolarlık indirimle birlikte, hibrit versiyonu 18.040 dolardan (yaklaşık 559.240 lira), tam elektrikli versiyonu ise 20.800 dolardan (yaklaşık 644.800 lira) başlayan fiyatlarla satışı yapılacak.
BYD SEAL U'NUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Motor Seçenekleri: Hibrit versiyon 204 HP, elektrikli versiyon ise 218 HP güç sunuyor. Batarya ve Menzil: 71,8/87 kWh kapasiteli bataryalarla 520/605 km menzil vaat ediyor. Şarj Seçenekleri: 90/140 kW DC hızlı şarj ve 11 kW AC şarj desteği ile pratik kullanım kolaylığı sunuyor. Boyutlar: 4.785 mm uzunluğa ve 2.765 mm dingil açıklığına sahip olan Seal U, geniş iç hacmiyle dikkat çekiyor. Konfor ve Performans: Isı pompalı termal yönetim sistemi ile her türlü hava koşulunda yüksek performans sağlıyor.

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