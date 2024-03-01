Araç sahipleri dikkat. Bunu yaptırmazsanız aracınız kötü koku yayıyor. İnsanlarda mantar yapıyor

Kaynak: Gerçek Gündem
Araç sahipleri dikkat. Bunu yaptırmazsanız aracınız kötü koku yayıyor. İnsanlarda mantar yapıyor
Oto klima ustası, araç klimalarına karşı uyardı. Klimaların düzenli olarak temizlenmemesi halinde kötü kokular yayabileceğini dile getirdi. Bakım için en iyi zamanın ne olduğunu açıkladı.

Araç klimalarının sağlıklı ve uzun ömürlü olabilmesi için belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden araç klima ustası Ali Seyhan, klima sistemi soğutma suyu kaybının yanı sıra bakteri ve mantarın da oluşmasına neden olduğunu aktardı.

Seyhan, sistemin düzenli bir şekilde temizlenmemesi durumunda zamanla kötü kokular oluşabileceğini belirtti.

"YÜZDE 65-70'LİK BÖLÜMÜNÜ KAYBEDER"

Bunların tek çözüm yolunun ise klima bakım ve temizliği olduğunu söyleyen Ali Seyhan, "Aracımızın ve kendi sağlığımız için, klima bakımları için uzman ve ehil kişilere bakım yaptırmak gerekmektedir. Sağlıklı bir bakım için uzman kişi, doğru gaz seçimi oldukça önemlidir. Klima sistemi olan araçlar yılda en az bir kez uzman bir servis tarafında kontrol edilmelidir. Çünkü sistem, her yıl soğutma maddesinin, yaklaşık yüzde 65-70'lik bölümünü kaybedecektir" dedi.

KLİMA BAKIMINI YAPTIRMAK İÇİN EN İYİ ZAMAN NEDİR?

Klimanızın bakımını yaptırmak için en iyi zamanın havalar çok ısınmadan ve polenlerden alerjisi olan kişilerin bu olaydan etkilemeden ilkbahar aylarında yapılması gerektiğini belirtti.

Seyhan ayrıca şu ifadeleri de kullandı:

"Aracınızın klima sisteminin bakımında polen filtresi, klima gazı, klima gazı kaçak tespiti, klima bakteri temizliği, klima kompresörü ve klima termostatının bakımının eksiksiz olarak yapılması gerekir. Klima bakımı, filtrede oluşması veya bakteri birikimi sonucu kötü kokular oluşmasını durdurmaktadır."

Son Haberler
İzmir ve çevresinde AKP adayları tanıtımlarında parti ismi ve logosu kullanmıyor. Neden? Gündem
İzmir ve çevresinde AKP adayları tanıtımlarında parti ismi ve logosu kullanmıyor. Neden?
Kolombiya, İsrail'in Filistinlilere ateş açmasını "en güçlü şekilde" kınadı Dünya
Kolombiya, İsrail'in Filistinlilere ateş açmasını "en güçlü şekilde" kınadı
Borsada en çok kazandıran banka hangisi? Kapış kapış gidiyor Ekonomi
Borsada en çok kazandıran banka hangisi? Kapış kapış gidiyor
Tersten gelen otomobile çarpan araç dükkana daldı. Facianın eşiğinden dönüldü Gündem
Tersten gelen otomobile çarpan araç dükkana daldı. Facianın eşiğinden dönüldü
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Kredi kartlarının limitleri bu seviyeye düşürülecek 'Tüm bankalara talimat gitti' Ekonomi
Kredi kartlarının limitleri bu seviyeye düşürülecek 'Tüm bankalara talimat gitti'