Porselen devi 100 kişiyi işten atıyor. Diğer çalışanları sıra bize de gelecek mi korkusu sardı

Almanya'nın geleneksel porselen üreticisi Rosenthal, 700 çalışanından 100'ünü işten atacak. Diğer çalışanlar da "Sıra ne zaman bize gelecek" korkusu yaşamaya başladı.