Porselen devi 100 kişiyi işten atıyor. Diğer çalışanları sıra bize de gelecek mi korkusu sardı

Alman porselen üreticisi Rosenthal, ekonomik zorluklar nedeniyle 700 çalışanından 100’ünü işten çıkaracağını duyurdu. Bu haber, diğer çalışanlar arasında iş güvenliği endişelerine yol açtı.
Bavyera’daki Selb ve Speichersdorf tesislerindeki işten çıkarmalar, şirketin maliyet düşürme ve yeniden yapılandırma çabalarının yetersiz kalması sonucu gerçekleşiyor.
İşten çıkarmaların kimleri etkileyeceği konusunda kararlar, iş konseyi ile yapılacak görüşmeler sonrasında netleşecek ve ilk sonuçlar 30 Haziran’a kadar bekleniyor.
Rosenthal’ın Genel Müdürü Lotte Franch, işten çıkarmalar konusunda üzüntüsünü dile getirdi.
Diğer yandan, Bosch gibi büyük şirketler de benzer işten çıkarmalar planlıyor. Aşağı Saksonya’daki Bosch çalışanları, ülke genelindeki işten çıkarmaları protesto etti.
Şirketin iletişim eksikliği eleştirilirken, Bosch’un rekabet gücünü koruma amacıyla dünya çapında işten çıkarmalar yapacağı bildirildi.
Otomotiv tedarik sektöründe 3.200’e kadar, toplamda ise 7.000’den fazla iş pozisyonunun risk altında olduğu açıklandı.