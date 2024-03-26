Porselen devi 100 kişiyi işten atıyor. Diğer çalışanları sıra bize de gelecek mi korkusu sardı

Porselen devi 100 kişiyi işten atıyor. Diğer çalışanları sıra bize de gelecek mi korkusu sardı
Kaynak: Artı49
Almanya'nın geleneksel porselen üreticisi Rosenthal, 700 çalışanından 100'ünü işten atacak. Diğer çalışanlar da "Sıra ne zaman bize gelecek" korkusu yaşamaya başladı.
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Porselen devi 100 kişiyi işten atıyor. Diğer çalışanları sıra bize de gelecek mi korkusu sardı 1

Alman porselen üreticisi Rosenthal, ekonomik zorluklar nedeniyle 700 çalışanından 100’ünü işten çıkaracağını duyurdu. Bu haber, diğer çalışanlar arasında iş güvenliği endişelerine yol açtı.

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Porselen devi 100 kişiyi işten atıyor. Diğer çalışanları sıra bize de gelecek mi korkusu sardı 2

Bavyera’daki Selb ve Speichersdorf tesislerindeki işten çıkarmalar, şirketin maliyet düşürme ve yeniden yapılandırma çabalarının yetersiz kalması sonucu gerçekleşiyor.

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Porselen devi 100 kişiyi işten atıyor. Diğer çalışanları sıra bize de gelecek mi korkusu sardı 3

İşten çıkarmaların kimleri etkileyeceği konusunda kararlar, iş konseyi ile yapılacak görüşmeler sonrasında netleşecek ve ilk sonuçlar 30 Haziran’a kadar bekleniyor.

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Porselen devi 100 kişiyi işten atıyor. Diğer çalışanları sıra bize de gelecek mi korkusu sardı 4

Rosenthal’ın Genel Müdürü Lotte Franch, işten çıkarmalar konusunda üzüntüsünü dile getirdi.

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Porselen devi 100 kişiyi işten atıyor. Diğer çalışanları sıra bize de gelecek mi korkusu sardı 5

Diğer yandan, Bosch gibi büyük şirketler de benzer işten çıkarmalar planlıyor. Aşağı Saksonya’daki Bosch çalışanları, ülke genelindeki işten çıkarmaları protesto etti.

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Porselen devi 100 kişiyi işten atıyor. Diğer çalışanları sıra bize de gelecek mi korkusu sardı 6

Şirketin iletişim eksikliği eleştirilirken, Bosch’un rekabet gücünü koruma amacıyla dünya çapında işten çıkarmalar yapacağı bildirildi.

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Porselen devi 100 kişiyi işten atıyor. Diğer çalışanları sıra bize de gelecek mi korkusu sardı 7

Otomotiv tedarik sektöründe 3.200’e kadar, toplamda ise 7.000’den fazla iş pozisyonunun risk altında olduğu açıklandı.

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