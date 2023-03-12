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Beşiktaşlı Serdar oynuyor, Braga kazanıyor

Portekiz Ligi'nde Braga rüzgarı esiyor. Beşiktaş'tan transfer edilen Serdar Saatçi'ni takımı deplasmanda Vizela farklı mağlup etti.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 08:58
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Portekiz'de Braga rüzgarı

Beşiktaşlı Serdar oynuyor, Braga kazanıyor
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Portekiz Ligi 24. hafta maçında Braga, deplasmanda Vizela'ya konuk oldu

Estadio do Vizela'da oynanan maçı Braga 4-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmada Braga'ya galibiyeti getiren golleri 43'te Al Musrati, 49 ve 65'te Medeiros ile 75'te Horta kaydetti. Öte yandan Fenerbahçe'den kiralık olan Bruma, ilk golün asistini yaparak bu sezonki ilk asistini üretmiş oldu.

Beşiktaş'tan transfer edilen Serdar Saatçi ise üst üste ikinci lig maçında 90 dakika forma giydi. Saatçi'nin stoper olarak forma giydiği iki maçta da Braga kalesini gole kapatmış oldu.

Bu sonuçla Braga 55 puana yükselerek haftayı üçüncü sırada tamamladı. Vizela ise 29 puanda kaldı.

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