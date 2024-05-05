Ahmet Çakar imzayı attı. Belgedeki o detay dikkat çekti

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar imzayı attı. Belgedeki o detay dikkat çekti
TFF'de erken seçime gidilmesi için imza veren Ahmet Çakar'ın ismindeki detay ilk kez görenleri şaşırttı.

18 Temmuz’da seçime gidecek olan TFF’de erken seçim isteyen delegeler ile Büyükekşi arasındaki kavga büyüyor.

Mehmet Büyükekşi’nin ısrarlara rağmen seçim tarihini değiştirmemesi üzerine başta bazı kulüpler olmak üzere delegeler erken seçime gidilmesi için imza vermeye başladı.

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1 aydır süren imza çalışmalarının ardından muhalifler tüzük gereği gereken 136 imzayı toplamayı başardı.

Erken seçim için imza verenlerin listesi ortaya çıkarken Ahmet Çakar’dan flaş bir paylaşım geldi.

Listede kendi ismini çember altına alan Ahmet Çakar yaptığı paylaşımda “benim imzam” dedi.

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Ahmet Çakar'ın kimlikteki isminin Ahmet Murat Çakar olması ise ilk defa gören sosyal medya kullanıcılarını şaşkına uğrattı.

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