Portekiz’de enflasyon yavaşladı

Portekiz’deki fiyat artışlarının yavaşlamasında en büyük etkenlerden biri, enerji fiyatlarının daha düşük artış göstermesi. Enerji fiyatları, Ocak ayında %2.4 artarken, Şubat ayında %1.5 artışla sınırlı kaldı. Ayrıca işlenmiş gıda fiyatları da benzer şekilde %1.5’ten %1.2’ye düştü. Bu durum, enflasyon oranlarının genel seviyesini aşağı çekti.

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İŞLENMEMİŞ GIDA FİYATLARINDA ARTIŞ

Ancak, işlenmemiş gıda fiyatlarında ise aksine bir durum gözlemlendi. Bu ürünlerin fiyat artışı, Ocak ayında %1.8 iken, Şubat ayında %2.4’e yükseldi. Bu durum, tüketici harcamaları üzerinde bazı baskılara yol açabilir, özellikle temel gıda maddelerinde yaşanan artışlar, düşük gelirli haneleri olumsuz etkileyebilir.

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ÇEKİRDEK ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ

Enflasyonun daha dar bir ölçüsü olan çekirdek enflasyon ise, daha volatil ürünler olan enerji ve işlenmemiş gıda maddeleri hariç tutulduğunda hesaplanır. Çekirdek enflasyon, Ocak ayında %2.7 iken, Şubat ayında %2.4’e geriledi. Bu durum, genel fiyat seviyelerinin bir miktar daha istikrara kavuştuğunu ve ekonominin daha az dalgalandığını gösteriyor.

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AYLIK BAZDA FİYATLAR DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Portekiz’deki tüketici fiyatları, Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %0.1 azalmışken, Ocak ayında %0.5’lik bir düşüş yaşanmıştı. Bu durum, yılın başındaki ekonomik belirsizliklerin ardından, ekonominin bir düzene girmeye başladığını düşündürmektedir.

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PORTEKİZ EKONOMİSİNDE DÖNÜM NOKTASI

Portekiz hükümeti, enflasyonla mücadele etmek için çeşitli politikalar uygularken, yılın ilk çeyreğindeki bu düşüş, ekonominin toparlanmasına yardımcı olabilir. Ancak işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artış, ülkenin günlük yaşam maliyetlerini etkileyebilecek önemli bir faktör olmaya devam ediyor.

Bu gelişmelerin devamında, Portekiz ekonomisinin nasıl bir seyir izleyeceği, Avrupa Birliği'nin genel ekonomik durumuyla da yakından ilişkili olacak. Ekonomistler, yıl sonuna kadar enflasyon oranlarının daha da düşebileceğini öngörüyorlar.