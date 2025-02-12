Portekiz’de tüketici enflasyonu yavaşladı

Kaynak: Haber Merkezi
Portekiz’de tüketici enflasyonu yavaşladı

Portekiz’de tüketici enflasyonu, 2025 yılı Ocak ayında yüzde 2,5 seviyesine gerileyerek Aralık’taki yüzde 3,0 oranından düştü. Gıda, alkolsüz içecekler ve konut maliyetlerindeki yavaşlama enflasyondaki düşüşte etkili oldu. Ancak, otel ve restoran sektöründeki fiyat artışları hız kesmedi.

Portekiz İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) enflasyonu Ocak 2025’te yüzde 2,5’e geriledi. Bu düşüş, özellikle gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının yüzde 3,4’ten yüzde 1,4’e düşmesi ve konut, su ve enerji gibi harcamaların yüzde 7,1’den yüzde 3,5’e inmesiyle sağlandı.

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Ulaşım sektöründe enflasyon hafif bir gerileme göstererek yüzde 2,5’ten yüzde 2,4’e indi. Çeşitli mal ve hizmetlerdeki enflasyon oranı ise yüzde 2,0’den yüzde 1,9’a düştü. Ancak, bazı sektörlerde fiyat artışları devam etti. Eğlence ve kültür harcamalarındaki fiyat artış oranı yüzde 2,5’ten yüzde 4,0’e yükseldi. Benzer şekilde, otel ve restoran sektöründeki fiyat artışı Aralık ayındaki yüzde 5,2 seviyesinden yüzde 5,6’ya çıktı.

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Öte yandan, işlenmemiş gıda ve enerji gibi dalgalı fiyat öğelerini dışarıda bırakan çekirdek enflasyon ise yüzde 2,8’den yüzde 2,7’ye geriledi. Aylık bazda bakıldığında ise Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 0,5 oranında düşerek Aralık ayındaki yüzde 0,1’lik artışı tersine çevirdi.

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Ekonomistler, enflasyondaki bu yavaşlamanın Avrupa Merkez Bankası’nın faiz politikalarına da etki edebileceğini belirtiyor. Portekiz’de enflasyonun önümüzdeki aylarda daha da düşmesi beklenirken, özellikle gıda ve enerji maliyetlerinin seyri yakından takip edilecek.

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