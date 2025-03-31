Portekiz'de Şubat ayı işsizlik oranları belli oldu

Portekiz'de işsizlik oranı 2025 yılı Şubat ayında yüzde 6.4'e yükseldi. Ocak ayında yüzde 6.3 olarak kaydedilen bu oran, işsiz bireylerin sayısının 4.800 kişi artarak 354.200'e çıkmasıyla birlikte yükseldi. İş gücü piyasasındaki bu değişim, ekonominin iş yaratma kapasitesinde sınırlı bir iyileşme yaşandığını gösterdi.

Hollanda’da işsizlik son üç yılın zirvesine ulaştı

İSTİHDAM KÜÇÜK ÖLÇEKTE ARTTI

İstihdam edilen kişi sayısında da hafif bir artış gözlendi. Şubat ayında istihdam edilen kişi sayısı 2.100 artarak toplamda 5.16 milyona ulaştı. Ancak bu artış, işsizlikteki yükselişi dengelemek için yeterli olmadı. İş gücü piyasasındaki bu dalgalanmalar, ekonomik büyüme hızının iş gücü piyasasına etkisinin sınırlı kaldığını ortaya koydu.

Çin’de genç işsizlik rekor kırdı

İŞ GÜCÜ KULLANIMI GERİLEDİ

İş gücü kullanım oranı ise düşüş gösterdi. İşsizler, eksik istihdam edilen yarı zamanlı çalışanlar, iş arayan ancak çalışmaya hazır olmayan bireyler ve çalışmaya hazır olup aktif olarak iş aramayan kişileri içeren iş gücü kullanım oranı, yüzde 10.8’den yüzde 10.9’a çıktı. Bu durum, iş gücü piyasasında atıl kapasitenin arttığını ve tam istihdamın sağlanamadığını gösteriyor.

İngiltere’nin yeni işsizlik oranı açıklandı

İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI YÜKSELDİ

Öte yandan, iş gücüne katılım oranında küçük bir artış yaşandı. Ocak ayında yüzde 68.9 olarak kaydedilen oran, Şubat ayında yüzde 69.0’a yükseldi. Buna karşın, istihdam oranı hafif bir düşüşle yüzde 64.6’dan yüzde 64.5’e geriledi. Bu tablo, daha fazla kişinin iş aramaya yöneldiğini ancak istihdam edilenlerin oranının azaldığını ortaya koyuyor.

Portekiz ekonomisi, iş gücü piyasasında yaşanan bu dalgalanmalara rağmen istihdamı artırma çabalarını sürdürüyor. Ancak, iş gücü piyasasının istikrara kavuşması için daha geniş ölçekli ekonomik önlemler alınması gerektiği belirtiliyor.