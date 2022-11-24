A Milli Takım Arnavutluk'a 96 sayı fark attı

A Milli Kadın Basketbol Takımı ile Arnavutluk, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3 maçında, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Milli takım, sahadan 140-44 galibiyetle ayrıldı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı ile Arnavutluk, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3 maçında, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Milli takım, sahadan 140-44 galibiyetle ayrıldı.
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