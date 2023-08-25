Powell’ın konuşması New York borsasını yükseltti

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefe doğru ilerleyene kadar politikayı kısıtlayıcı tutacaklarını söyledi.

KAYNAK: AA
Powell’ın konuşması New York borsasını yükseltti

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Powell’ın mesajları, New York borsasında haftanın son işlem gününde yükselişi beraberinde getirdi.

Endekslerde artış görüldü

Powell’ın konuşması sonrasında pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,73 artışla 34.346,90 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,67 artarak 4.405,71 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 kazançla 13.590,65 puana yükseldi.

Fed’in faiz kararı merakla bekleniyor

Fed Başkanı Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirtti. Fed’in eylül toplantısında ne karar alacağına ilişkin piyasalarda farklı tahminler öne çıktı. Bazı Fed yetkilileri enflasyonun soğuduğuna dair daha fazla kanıt görmeleri gerektiğini savunurken, bazıları ise fiyat istikrarına geri dönmek için hala yapacak işleri olduğunu vurguladı.

Tüketici güven endeksi düştü

Makroekonomik veri tarafında ise Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta aşağı yönlü revize edilerek 69,5 oldu. Bu değer, tüketici güveninin son 10 yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi.

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