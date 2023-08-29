New York borsası yatay seyirle açıldı. İş gücü verileri bekleniyor

New York borsası, iş gücü piyasasına yönelik açıklanacak veriler öncesi güne yatay seyirle başladı.

KAYNAK: AA
New York borsası yatay seyirle açıldı. İş gücü verileri bekleniyor

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 azalışla 34.531,12 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,01 düşüşle 4.432,75 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,13 azalışla 13.687,23 puana indi.

ABD'de bugünden itibaren yoğunlaşacak iş gücü piyasasına yönelik veri akışı yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında açılışta yatay bir seyir izlendi.

Analistler, iş gücü piyasasından gelecek sinyallerin ekonominin durumuna ilişkin daha fazla ipucu sağlayacağını ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizlikleri daha da azaltabileceğini belirtti.

İlgili Haberler
Powell’ın konuşması New York borsasını yükseltti
Powell’ın konuşması New York borsasını yükseltti
New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası yükselişle kapandı
'Martı' New York Borsasında çakıldı. Hisseleri mum gibi eridi
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
Son Haberler
Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı Güncel
Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı
Ünlü aktör Gerard Depardıeu kendini Türk doktorlarına emanet etti Magazin
Ünlü aktör Gerard Depardıeu kendini Türk doktorlarına emanet etti
Elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti Yaşam
Elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti
Arsenal'den Victor Nellson kararı. Galatasaray'dan ayrılıyor mu Spor
Arsenal'den Victor Nellson kararı. Galatasaray'dan ayrılıyor mu
Ünal Silver kimdir? Ünal Silver neden öldü? Keşfet
Ünal Silver kimdir? Ünal Silver neden öldü?
Taksi ücretlerine okkalı zam: Açılış ücreti 50 lira oldu Güncel
Taksi ücretlerine okkalı zam: Açılış ücreti 50 lira oldu
Yalova’da arazi yangını Güncel
Yalova’da arazi yangını