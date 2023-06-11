Beş çaylarına ve kahve molalarına çok yakışacak, dışı kıtır içi yumuşacık pratik bir kurabiye tarifini sizler için derledik. Peki, pratik kurabiye nasıl yapılır? Pratik kurabiye tarifi malzemeler neler? İşte pratik kurabiye tarifi…

Pratik kurabiye tarifi…

KURABİYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 250 gram tereyağı

- 1 su bardağı pudra şekeri

- 1 yumurta sarısı (akı üzerine)

- 1 paket kabartma tozu

- Aldığı kadar un (yaklaşık 4 su bardağı)

Üzeri İçin:

- 1 çay bardağı fındık kırığı

- 1 yemek kaşığı toz şeker

- Yumurta akı

PRATİK KURABİYE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Yoğurma kabına oda sıcaklığındaki tereyağı, pudra şekeri, yumurta sarısını alarak yoğurun. Daha sonra un ve kabartma tozu ilave edip kulak memesi kıvamına gelecek şekilde yoğurmalısınız.

Ayrı bir kabın içerisine fındık kırığı ile şekeri karıştırın.

Hamurdan parçalar kopartarak yuvarlayıp önce yumurta akına batırıp kırılmış fındık ve şeker karışımına bulayın.

Kurabiyelerimizi pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif kızarıncaya kadar yaklaşık 25 dakika pişirin, kurabiyeniz hazır.