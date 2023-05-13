Premier Lige veda eden ilk takım belli oldu

Lig sonuncusu Southampton Fulham'a yenilince Premier Lig'e veda etti.

Premier Lige veda eden ilk takım belli oldu

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Fulham, sahasında Southampton'la karşılaştı.

Karşılaşmadan Fulham 2-0 galip ayrıldı.

Fulham'ın gollerini 48. dakikada Carlos Vinicius ve 72. dakikalarda Aleksandar Mitrovic kaydetti.

Carlos Vinicius ve 72. dakikalarda Aleksandar Mitrovic attı.

Bu sonuçla ligde son sırada yer alan Southampton, küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

2013 yılından beri Premier Lig'de yer alan Southampton 10 yıl sonra veda etti.

Puanını 51'e çıkaran Fulham 9. sıraya yerleşti. Southampton ise 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fulham, Crystal Palace'ı konuk edecek. Southampton ise Brighton'a konuk olacak.

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