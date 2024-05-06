Pres makinesi kurulu sırasında çalışınca sıkışan iş yeri sahibi ağır yaralandı

Kaynak: DHA
Pres makinesi kurulu sırasında çalışınca sıkışan iş yeri sahibi ağır yaralandı
İzmit’te bir fabrikada pres makinesine sıkışan fabrika sahibi Necmi Ş., itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

İzmit ilçesine bağlı Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde plastik parça üretimi yapılan bir fabrikada meydana gelen olayda, Fabrikaya yeni alınan pres makinesinin kurulumu esnasında makinenin aniden çalışması sonrası iş yeri sahibi Necmi Ş., makinenin içinde sıkıştı.

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Fabrika çalışanlarının ihbarı sonrası adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Necmi Ş., olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Necmi Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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