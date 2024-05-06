3 Fidan için Ulucanlar Müzesi önünde tören

Kaynak: DHA
3 Fidan için Ulucanlar Müzesi önünde tören
İdam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin önünde düzenlenen bir törenlerle anıldı.

İdam edilişlerinin 52. yılında Ankara'da Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için anma töreni yapıldı. Anma törenine CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da katıldı.

CHP İl Başkanı Ümit Erkol, Gençlik Kolları ve Altındağ İlçe Başkanlığı üyesi bir grup CHP'Lİ, Deniz Gezmiş ve arkadaşları Hüseyin İnan ile Yusuf Aslan'ı Ulucanlar Cezaevi Müzesi önüne gelerek andı.

Cezaevinin önünde Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının fotoğrafları üzerine kırmızı karanfiller bırakıldı. Törende kısa bir açıklama yapan Ümit Erkol, 3 fidanın inançları idealleri ve isimlerinin içlerinde onlarla birlikte yaşadığını söyledi. Bir Deniz'in asıldığını arkasından binlerce Deniz'in geldiğini söyleyen Ümit Erkol, Denizlerin var olmaya devam edeceğini ve tam bağımsız bir Türkiye için mücadele edeceğini ifade etti.

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