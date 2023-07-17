Prof. Alaeddinoğlu orada gezmek büyük risk diyerek uyardı: Cilo buzullarında kaybolan 2 kişi halen aranıyor

Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Hakkari'de 4 bin 135 rakımlı Uludoruk'un bulunduğu Cilo Dağlarında yer alan buzulların yüzeyindeki katmanın erimeye bağlı sürekli inceldiğini belirterek, "Birçok noktada her an kırılmalar yaşanabilir. Alanın tamamen etkinlik ve aktivitelere kapatılması gerekiyor." dedi.

KAYNAK: AA
Prof. Alaeddinoğlu orada gezmek büyük risk diyerek uyardı: Cilo buzullarında kaybolan 2 kişi halen aranıyor

Van YYÜ Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaeddinoğlu, "Özellikle doğaseverlerin, macera tutkunlarının, buzulları merak edip deneyimlemek isteyenlerin bu alanlarda özgürce hareket etmemesi gerekiyor." dedi.

Alaeddinoğlu, Hakkari'de Cilo buzulları bölgesinde kaybolan 4 kişiden 2'sinin ekiplerin çalışması sonucu yaralı kurtarıldığını, 2 kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini anımsattı.

kirilan-buzullarin-arasina-dusup-kaybolan-2-kisiyi-arama-calismalari-yeniden-basladi-yenicag14.jpg

"BUZULLARIN YÜZEYİ TAMAMEN KAPATILMALIDIR"

Alınacak tedbirlerle doğal afetlerin önüne geçilebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Alaeddinoğlu, "Bizim bundan sonrası için adım atmamız gerekiyor. Cilo Buzullarının altında büyük boşluklar var. Yüzeyindeki katman erimeye bağlı sürekli inceliyor. Birçok noktada her an kırılmalar yaşanabilir. Cilo Buzulları alanın tamamen etkinlik ve aktivitelere kapatılması gerekiyor. Buraları görmek isteyenler buzulların üzerine çıkmadan yakın bir mesafeden fotoğraflama ve gözlemleme yapabilir. Buzulların yüzeyi tamamen kapatılmalıdır. Hem insanlarımızın can güvenliği hem de doğa harikası buzulların geleceğe taşınması açısından bu önlemin alınması gerekiyor." diye konuştu.

kirilan-buzullarin-arasina-dusup-kaybolan-2-kisiyi-arama-calismalari-yeniden-basladi-yenicag17.jpg

"BUZUL KATMANLARI GİDEREK İNCELİYOR"

Küresel ısınmadan en çok etkilenen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu, Van Gölü havzasında da benzer durumun yaşandığını aktaran Aladdinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 10 yıldır sıcaklıklar giderek artıyor. Göller, akarsular ve dağlar da bu durumdan etkileniyor. Bölgemizdeki dağlarda kalıcı buzullar var. Hakkari'deki Cilo buzulları yaklaşık 20 bin yıllık geçmişe sahip. Doğa harikası buzullar son 10 yıldır çok hızlı bir şekilde eriyor. Erime olayı sadece yüzeyde yaşanmıyor. Buzullar sadece görünür kısmıyla alan kaybetmiyor. Buzulların içinde de aynı erime söz konusu. Erime, büyük olukların ve derin vadilerin oluşmasına neden oluyor. Biz bunu göremiyoruz. Yüzeydeki erimeyle birlikte buzul katmanları da giderek inceliyor. Böylece derin vadilerle karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Bu ne anlama geliyor? Özellikle doğaseverlerin, macera tutkunlarının, buzulları merak edip deneyimlemek isteyenlerin bu alanlarda özgürce hareket etmemesi gerekiyor. Yüzeyi sağlam görünen buzulların altında büyük vadiler, göller, oluklar var. 50 metreyi aşan derinlikteki vadilerden söz ediyoruz. İnsanların oraya düşmesi çok ciddi yaralanmalara ya da telaffuz etmek istemediğimiz ölümle sonuçlanabilir."

kirilan-buzullarin-arasina-dusup-kaybolan-2-kisiyi-arama-calismalari-yeniden-basladi-yenicag16.jpg

kirilan-buzullarin-arasina-dusup-kaybolan-2-kisiyi-arama-calismalari-yeniden-basladi-yenicag13.jpg

kirilan-buzullarin-arasina-dusup-kaybolan-2-kisiyi-arama-calismalari-yeniden-basladi-yenicag13-001.jpg

kirilan-buzullarin-arasina-dusup-kaybolan-2-kisiyi-arama-calismalari-yeniden-basladi-yenicag12.jpg

kirilan-buzullarin-arasina-dusup-kaybolan-2-kisiyi-arama-calismalari-yeniden-basladi-yenicag11.jpg

kirilan-buzullarin-arasina-dusup-kaybolan-2-kisiyi-arama-calismalari-yeniden-basladi-yenicag10.jpg

kirilan-buzullarin-arasina-dusup-kaybolan-2-kisiyi-arama-calismalari-yeniden-basladi-yenicag8.jpg

kirilan-buzullarin-arasina-dusup-kaybolan-2-kisiyi-arama-calismalari-yeniden-basladi-yenicag7.jpg

kirilan-buzullarin-arasina-dusup-kaybolan-2-kisiyi-arama-calismalari-yeniden-basladi-yenicag6.jpg

kirilan-buzullarin-arasina-dusup-kaybolan-2-kisiyi-arama-calismalari-yeniden-basladi-yenicag.jpg

Öne Çıkanlar
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Son Haberler
Ünlü şirketin kuryesi aylık kazancını açıkladı Ekonomi
Ünlü şirketin kuryesi aylık kazancını açıkladı
Eski sevgiliyle poz verme modası başladı Magazin
Eski sevgiliyle poz verme modası başladı
Sedat Peker 15 Temmuz'da verdiği talimatın videosunu paylaştı Güncel
Sedat Peker 15 Temmuz'da verdiği talimatın videosunu paylaştı
Mersin'deki IŞİD operasyonu: 3 zanlı tutuklandı Güncel
Mersin'deki IŞİD operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
Lina ne demek? Lina isminin anlamı nedir? Keşfet
Lina ne demek? Lina isminin anlamı nedir?
Toprak Mahsulleri Ofisi hububatta arz edilen tüm ürünü alacak Ekonomi
Toprak Mahsulleri Ofisi hububatta arz edilen tüm ürünü alacak
Asel ne demek? Asel isminin anlamı nedir? Keşfet
Asel ne demek? Asel isminin anlamı nedir?