İktidarın çok güzel yaptığı 3 şeyi açıkladı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı

Seçime sadece 3 gün kaldı. Adayların özellikle büyük şehirlerde seçimi kazanabilmek için canhıraş çalıştığı bu günlerde Kafkas Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cevdet Bozkuş, sorumlu her vatandaşın seçime gitmeden önce okuması gereken şeyleri kaleme aldı.

Ülkenin 3 temel sorununa değinen Prof. Bozkuş, iktidarın en başarılı ve başarısız olduğu konuları sıraladı.

"Deveye sormuşlar" hikayesinden yola çıkılarak yazılan yazı şu şekilde:

Deveye sormuşlar "Neden boynun eğri?", onunda cevabı "Nerem düz ki..." olmuştur. 22 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidara soruyorum bu ülke neden bu halde? Neyi başardınız? Yaptığınız iyi bir şey var mı? Ülke sorunlar yumağı haline geldi. Aklımda kalanlar;

Dış politika: Çok başarısız. Çok yanlış yapıldı. Dışarıda itibarımız kalmadı. 13 milyon sığınmacı bunun sonucudur.

İç politika: "3 Y ile mücadele edeceğiz" diyerek iktidara geldiniz yolsuzluk, yoksulluk, yasaklarda zirve yaptı. İktidarda kalmaya yönelik yalan ve popülist politikalar alışkanlık haline getirdiniz. Seçimleri kazanmak için her yola başvurdunuz. Mühürsüz seçmen kağıtları ve zarflar ile kanunları hiçe saymışlardır. Uyduruk gerekçelerle seçim iptali dahi yapabilmişlerdir. “Hiçbir şey olmamışsa, bir şeyler olmuştur’’ sözleri ile komik duruma düştünüz.

-Siyaseti camiye, okullara, kışlaya soktunuz.

-Organize suçlarda Avrupa 1.si olduk.

-Futbola bile siyaset soktunuz. Federasyon ve hakemlerin durumu. Şampiyonluklar şaibeli hale gelmiştir.

-Kurumların başına beceriksiz adamlar atayarak kurumları işlevsiz hale getirdiniz.

-Diyanet bile siyaset yapmaya başladı.

-Güvenlik kurumları siyasileşmiş.

-Tarafsız olması gereken İçişleri ve Adalet bakanları seçim çalışmalarına katılarak tarafsızlıklarını yitirmişlerdir.

-Devlet kurumlarına güven kalmamıştır.

-Siyaseti zengin olma yolu yaptınız. MHP'li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin "AK Parti siyaseti, herhangi bir yerde rant varsa onu peşkeş çekmekle başlar. Şu andaki arkadaşlarımızın pozisyonu bu. Bunu o kadar gizli saklı yaparlar ki normal AK Partili olan vatandaşlar onu görmez. Bunları söyleyen artık biz olduk Karabük'te. Ondan sonra Karabüklü bunları görmeye başladı."

Hukuk sistemi oldukça bozulmuş ve yargıya güven kalmamıştır. Anayasa Mahkemesi kararları hiç sayılmıştır.

-Sağlık sistemi bozulmuş. Ticari bir sağlık sistemi oluşmuştur.

-Eğitim de gittikçe kalite düşmüş. Özel okul sayıları artarak ve ticarileşen bir eğitim sistemi oluşmuştur.

-Enerji üretiminde hammadde de dışa bağımlılık devam etmiş ve maliyet artmış, herkes bundan etkilenmiştir.

-Madencilik yabancı şirketlerin ve işbirlikçi ortaklarının egemen olduğu bir sektöre dönüşmüştür.

-Tarım ve hayvancılık bitmek üzere. Nerdeyse her tarım ürününü ithal eder hale gelmişiz.

Ekonomi :

-Cumhuriyet tarihinin en başarısız ekonomik dönemi yaşanmıştır.

-22 yıllık iktidarda 8 maliye bakanı, 9 Merkez Bankası başkanı değişmiştir.

-Ekonomi deneme sınama yöntemi ile yönetilmiş ve bugünkü duruma gelinmiştir.

-“Faiz sebep enflasyon sonuç’’ bilim dışı anlayışla ekonomi batmış ve bu halk yoksullaştırılmıştır.

-Yüksek enflasyon, yüksek faiz ve durdurulamayan döviz karşısında çözümsüz bir yönetim anlayışı.

-Artan dış ve iç borç.

-Halkın büyük çoğunluğu geçim derdine düşerken, kendileri ve yakınları olan bir avuç kesim olağanüstü zenginleşmişlerdir.

İKTİDARIN ÇOK BAŞARILI OLDUĞU 3 ŞEY

Üç şey de çok başarılılar. Haklarını yemeyelim.

1. İktidarda kalabilmek için her yolu mubah saydılar. Cumhurbaşkanı ve 17 bakan İstanbul da seçim çalışması yapıyor. Bu doğrumu.

2. Ülke kaynaklarını çarçur ettiler.

3. Ranta dayalı inşaat sektörü ile kentler bozuldu, birileri olağanüstü kazanç sağladılar.

Bunu herkes çok iyi bilsin, makamlar ve mevkiler gelip geçicidir. Önemli olan o makamların hakkını verebilmektir. Süleyman’a kalmayan bu dünya hiç kimseye kalmaz. Ancak insanı üzen tek şey kaynakları zengin olan ülkem gittikçe geri kalıyor, fakirleşiyor ve gelişmiş dünya ülkelerinin gerisinde kalıyor.

Becerikli, liyakatli siyasilere çok ihtiyacımız var.