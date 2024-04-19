Bütün partilerin yapacağı şeyi açıkladı. Prof. Cevdet Bozkuş yazdı

Merkezi yönetimden umudu kesen halk yerel yönetimlerden büyük bir beklenti içerisine girmiştir. Bu nedenle muhalefet belediyelerinin sorumluluğu artmıştır. Onlardan en büyük beklentileri;

Gerçek belediyeciliği yaparak başarılı olun.

Partinizi halkın umudu haline getirin.

İktidara yürüyüşün yolunu açın.

Ülkemde her alanda sorunlar gün geçtikçe artıyor. Bu sorunları herkes az çok biliyor. Bu sorunların çözümü bu iktidarla olmayacağını bilmeyen yok. 22 yılda ülkeyi bu hale getirenlerden çözüm beklemek akıl işi değildir.

Ranta dayalı inşaat sektörü , tanıdık şirketlere verilen kamu ihaleleri, hazine garantili ve borçla yapılan yollar, köprüler, hava alanları, hastaneler ve artan borçlar, bozulan ekonomi ve geldiğimiz durum. Şu an borçları ve faizlerini ödemekle meşguller. Bu halk bunlardan ne bekleyebilir.

İşte bu iktidarın değişmemesi için hiçbir sebep kalmamıştır. Nitekim 14 mayıs 2023 de değişecekti. Ancak siyaseti kendisi için yapan egoist siyasetçilerin yanlış adayları yüzünden değişmedi.

O zaman yeni seçilen yerel yöneticilere çok büyük sorumluluk düşmektedir. Görev ve sorumluklarının bilinci ile hareket edecekler. Başarılı olacaklar. Nasıl;

Dürüstlüğü temel alan bir çalışma sistemi kuracaklar.

İsraf asla etmeyecekler.

Vatandaşın işlerini kanuna uygun olarak en hızlı bir şekilde yapacaklar.

Herkese eşit davranacaklar.

Yolsuzluk ve hırsızlığa asla izin veremeyecekler.

Temiz şehir ve temiz çevre oluşturacaklar.

Plansız yapılaşmaya izin vermeyecekler.

Alt ve üst yapı eksiklerini giderecekler.

Su sorunu asla olmayacak.

Semtlere spor tesisleri, sosyal ve kültürel tesisleri yapacaklar.

Her semte park ve yeşil alanlar, çocuk parkları yapacaklar.

Ulaşım en iyi şekilde yapılacak

Kreşler, yurtlar yapacaklar.

İhtiyacı olanlara beslenme, su, doğalgaz ve elektrik desteğinde bulunacaklar.

Yerleşim merkezlerinin doğasal özelliklerine göre projeler yaparak en iyi yaşam koşullarını sağlayacaklar.

Bulundukları şehirlerin her sorununu çözme anlayışı içinde olacaklar.

İktidardan beklenen ancak yapılmayan işleri de yapmaya çalışacaklar. Örneğin; işsizliğe karşı üretime yönelik tesisler kurabilirler. Köylüğe tohum, yakıt desteğinde bulunabilirler.

Uzun lafın kısası gidip Eskişehir i göreceklere ve orada yapılanları yapmaya çalışacaklar.

İşte bunlar yapılırsa iktidar kendiliğinden gelecektir.

Millet git derse bunun önünde hiç kimse duramaz. Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. Örneğin; 25 yıl İstanbul’u yönetenlere ve ihanet edenlere millet 2019 da git dedi kuzu kuzu gittiler. Bu ülke kimsenin babasının çiftliği değildir.

Elbet belediyelerin borçlu olmaları, kısıtlı bütçeleri, merkezi yönetim baskısı çalışmalarında engel oluşturacaktır. Buna karşın başarılı olmuş belediye başkanlarını örnek alarak, hatta onlardan destek alarak iyi işler yapabilirler. Yapmak zorundalar.

-Eskişehir BB Başkanlığı yapmış Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen

-İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

ABB Başkanı Mansur Yavaş gibi başarılı büyüklerinden destek alarak sorunları çözebilir ve iyi işler yapabilirler.

31 mart 2024 yerel yönetim seçim sonuçları halka yeni bir umut olmuştur. Merkezi yönetiminden umudu kesen halk yerel yönetimleri önemsemiştir.

Artık yerel yönetimler çok önemli hale gelmiştir.

Çünkü şehirler, mahalleler, köyler, sokaklar halkın yaşadığı yerlerdir. Yerel yönetimler halka çok daha yakındır. Her konuda onlara hizmet verebilirler. Sağlık, eğitim de dahil olmak üzere beslenme, barınma, ulaşım, kültür, spor, eğlence, sosyal hizmetler, ulaşım, altyapı ve üst yapı hizmetleri en iyi şekilde yapmanız onların beklentileridir. Bu beklentilere en iyi şekilde karşılık verirseniz bu halk sizi;

Yerel yönetimlerinden indirmez. Büyükerşen Hocada olduğu gibi.

Partinizi merkezi yönetime taşır.

O zaman hem yerel yönetimlerde hem de merkezi yönetimde ülke dürüst, çalışkan ve başarılı siyasetçiler tarafından yönetilme dönemi başlar.

O zaman kaynakları ile zengin olan ülkem çok kısa zamanda gelişir, kalkınır ve halkı bu yoksulluktan kurtulur.

Kalkınmış, gelişmiş ve saygın bir Türkiye en büyük hedefimiz olmalı.