Prof. Dr. Hanefi Bostan hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Prof. Dr. Hanefi Bostan hayatını kaybetti
Milliyetçi camianın önde gelen isimlerinden, tarihçi ve Türkiye Kamusen kurucularından Prof. Dr. Hanefi Bostan dün gece 66 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Türkiye Kamusen'in kurucularından olduğu gibi Fatih İlçe İnsan Hakları Kurulu ve Türk Dünyası İnsan Hakları Derneklerinin danışma kurulu üyesi olan Prof. Dr. Hanefi Bostan, tarihçi kimliğiyle de haklı bir üne sahipti.

Doktora tezi kitabıyla 2005 yılında Milliyet Gazetesi tarafından verilen Örsan Öymen – Kent Tarihi Ödülü'ne layık görülen Bostan, 19 Aralık 2018 tarihinde doçent unvanını almıştı

Özellikle İstanbul ve Tokat hakkında çok sayıda akademik araştırmaya imza atan Prof. Dr. Hanefi Bostan evli ve 3 çocuk babasıydı.

Merhumun cenazesi bugün (23.3.2024 Cumartesi), öğle namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camiinden kaldırılacak.

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