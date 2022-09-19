Prof. Dr. Hasan Altun Obezite Cerrahisi Hakkında Detaylı Bilgiler Veriyor

Kalp hastalıkları, damar tıkanıklıkları, eklem ağrıları, kemiklerde deformasyonlar, şeker gibi birçok yan hastalığın da nedeni olan obezitenin böylesine yaygınlaşması, mide küçültme ameliyatlarına olan taleplerin de her geçen gün daha da artmasını sağlıyor. Obezite ve Metabolizma Cerrahı Prof. Dr. Hasan ALTUN, artan mide küçültme ameliyatı talebi için şunları söyledi;

“Mide küçültme ameliyatları, gelişen medikal teknolojiler sayesinde her geçen gün çok daha konforlu ve güvenilir ameliyatlar olmaktadır. Ameliyathanede kullandığımız son teknolojiler sayesinde obeziteyi geride bırakmak isteyen hastalar artık gönül rahatlığıyla mide küçültme ameliyatına başvuruyor ve daha sağlıklı bir yaşama adım atıyorlar. Obezitenin geride bırakılması beraberinde sadece öz güven veya dış görünüşün değişimini değil aynı zamanda sağlığı da getiriyor. Kişi, kilo verdikçe yeni yaşam tarzını benimsedikçe obezitenin getirdiği yan hastalıkları da geride bırakıyor.”

Mide küçültme ameliyatı için belirli uygunluk kriterleri olduğunu belirten Obezite ve Metabolizma Cerrahı Prof. Dr. Hasan ALTUN, beden kitle indeksinin bu ameliyatlarda önemli rol oynadığından bahsediyor.

Kimler mide küçültme ameliyatı için uygun adaydır?

Beden kitle indeksi 40 üzerinde olan, obeziteye bağlı yan hastalıkları bulunan ve genel anestezi almaya engel bir durumu olmayan, tıbbi geçmişi uygun 18 yaş üstü her hasta mide küçültme ameliyatı için uygun birer adaydır. Bugün söz konusu mide küçültme ameliyatları olunca birçok farklı teknik uygulanabilmektedir. Birden fazla mide küçültme ve metabolik cerrahi ameliyatı bulunmakla birlikte hastalar için en doğru tekniğe konsültasyon muayenesi sonrasında karar verilmektedir.

Mide küçültme ameliyatından önce spor ve diyetle sağlıklı kiloya kavuşmak mümkün müdür dediğimizde azim, spor, kararlılık, doğru beslenmenin yanı sıra vücudumuzdaki bazı hormonların da bizi zorlayacağını belirten Obezite ve Metabolizma Cerrahı Prof. Dr. Hasan ALTUN, özellikle açlık hormonu olarak da bilinen Ghrelin hormonunun bu süreçte bizi en çok zorlayacak etkenlerden biri olduğunu söylüyor.

Tüp mide ameliyatı olmak isteyenlerin ilk etapta cerrahlarını titizlikle seçmeleri gerektiğini belirten Obezite ve Metabolizma Cerrahı Prof. Dr. Hasan ALTUN, bu süreçte ameliyatın sadece başlangıç olduğunu kişileri sağlığa kavuşturacak asıl kısmın ameliyat sonrası süreçte yeni yaşam tarzını benimsemeleri gereken kısım olduğunu söylüyor. Obezite cerrahisi sonrasında kişilerin sporu ve sağlıklı beslenmeyi hayatlarına dahil etmeleri gerektiğinin altını çizen Obezite ve Metabolizma Cerrahı Prof. Dr. Hasan ALTUN, mide küçültme ameliyatı sonrasındaki süreçte hastaların dikkat ettikleri müddetçe birçok hastalığı geride bırakabileceklerini belirtiyor.

Mide küçültme ameliyatının avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Günümüzde obezitenin ve obezitenin getirdiği yan hastaların etkin tedavisi olarak görülen mide küçültme ameliyatlarının kendi içerisinde birçok avantajı ve dezavantajı bulunmaktadır. Mide küçültme ameliyatları, alanında yetkin ve pek çok farklı vaka ile karşılaşmış, işinin ehli bir cerrah tarafından yapıldığı takdirde yüz güldüren sonuçlar veren kişinin hayatını daha sağlıklı şekilde sürdürmesini sağlayan operasyonlardır. Bu operasyonlar kendi içerisinde farklı tekniklerle yapılabilmekle birlikte günün sonunda hastaların ihtiyaçları doğrultusunda kişi için en uygun teknik belirlenmektedir. Doğru teknik ve işinin ehli bir ekiple yapılan operasyon sonrası hastaların hızlıca kilo vermeleri beklenir. Kilo verme süresi yaklaşık olarak 1 yıl boyunca devam etmektedir. 1 yılın sonunda ise çoğu zaman hastalar ideal kilolarına kavuşmuş olurlar.

Avantajlarının yanı sıra mide küçültme ameliyatlarının da her ameliyatta olduğu gibi bazı dezavantajlara sahip olduğunu belirten Obezite ve Metabolizma Cerrahı Prof. Dr. Hasan ALTUN, bu dezavantajlardan birinin de hızlı kilo verme sonucu oluşan cilt deformasyonları olduğunu söylemektedir. 45- 50 gibi kilo kayıpları sonrasında oluşan vücut sarkmaları çoğu zaman hastaların moralini bozmakta zaman zaman onların gelişim sürecini yavaşlattığını söylemektedir. Bununla birlikte günün sonunda her ne kadar güvenilir ve konforlu olursa olsun mide küçültme işlemleri cerrahi birer işlemdir. Bu işlemler sonrasın hastaların belirli bir süreyle önce sadece sıvı sonra püre sonraysa katı yemekler tüketebilecekleri süreçler bulunmaktadır.

Söz konusu mide küçültme ameliyatı olduğunda bahsedebileceğimiz bir diğer dezavantajsa hastaların beklentileridir diyen Obezite ve Metabolizma Cerrahı Prof. Dr. Hasan ALTUN, bazı hasta gruplarında bu operasyonun adeta sihirli bir değnek gibi düşünüldüğünü söylemektedir. Bu hasta tip gruplarında operasyon sonrasında hastalar beslenme şekillerine ve yaşam tarzlarına operasyon sonrasında dikkat etmemekte dolayısıyla yaklaşık 1 yıl boyunca süren kilo verme süreci sonrasında yavaş yavaş kilo almaya başlamaktadırlar. Mide küçültme ameliyatlarında hastaların beklentilerinin doğru şekilde yönetilmesinin önemli olduğunu söyleyen Obezite ve Metabolizma Cerrahı Prof. Dr. Hasan ALTUN, bu süreçte hastaların bilinçlendirilmesinin öneminin altını çizmektedir.