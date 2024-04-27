İsrail’den Lübnan'a hava saldırısı: Cemaat el-İslami lideri öldürüldü

Kaynak: AA
İsrail’den Lübnan'a hava saldırısı: Cemaat el-İslami lideri öldürüldü
İsrail ordusu, Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında Cemaat el-İslami lideri Musab Halaf'ı öldürdüğünü açıkladı.

İsrail Ordu Sözcülüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Lübnan'ın Suriye sınırı yakınlarında yer alan Beka Vadisi bölgesindeki Meydun köyüne savaş uçakları tarafından düzenlendi.

Saldırıda Lübnanlı Sünni Cemaat el-İslami Hareketi'nin üst düzey yöneticisi Musab Halaf öldürüldü.

İsrail, Cemaat el-İslami'nin Lübnan ile Hamas arasındaki faaliyetlerde koordinasyonu sağladığını savundu.

ÖLÜMÜ DOĞRULANDI

Cemaat el-İslami'den yapılan açıklamada ise lider Musab Halaf'ın yanı sıra Bilal Halaf isimli örgüt mensubunun da saldırıda öldürüldüğü kaydedildi.

Lübnan’da Hizbullah Hareketi’nin yanında Cemaat el-İslami de İsrail'e karşı silahlı mücadeleye katılacaklarını duyurmuştu.

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