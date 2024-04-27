İsrail’den Lübnan'a hava saldırısı: Cemaat el-İslami lideri öldürüldü

İsrail Ordu Sözcülüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Lübnan'ın Suriye sınırı yakınlarında yer alan Beka Vadisi bölgesindeki Meydun köyüne savaş uçakları tarafından düzenlendi.

Saldırıda Lübnanlı Sünni Cemaat el-İslami Hareketi'nin üst düzey yöneticisi Musab Halaf öldürüldü.

İsrail, Cemaat el-İslami'nin Lübnan ile Hamas arasındaki faaliyetlerde koordinasyonu sağladığını savundu.

ÖLÜMÜ DOĞRULANDI

Cemaat el-İslami'den yapılan açıklamada ise lider Musab Halaf'ın yanı sıra Bilal Halaf isimli örgüt mensubunun da saldırıda öldürüldüğü kaydedildi.

Lübnan’da Hizbullah Hareketi’nin yanında Cemaat el-İslami de İsrail'e karşı silahlı mücadeleye katılacaklarını duyurmuştu.