Prof. Dr. Naci Görür konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı...

Prof. Dr. Naci Görür, Kafa TV'de katıldığı programda, 6 Şubat deprem felaketinde enkaz altında kalan bir vatandaşın kendisini görüntülü aradığı anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
04 Aralık 2023 Pazartesi
Prof. Dr. Naci Görür, Kafa TV'de katıldığı programda, 6 Şubat deprem felaketinde enkaz altında kalan bir vatandaşın kendisini görüntülü aradığı anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
Prof. Dr. Naci Görür, Kafa TV'de katıldığı programda, 6 Şubat deprem felaketinde enkaz altında kalan bir vatandaşın kendisini görüntülü aradığı anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı