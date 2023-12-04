Prof. Dr. Naci Görür konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı...

Prof. Dr. Naci Görür, Kafa TV'de katıldığı programda, 6 Şubat deprem felaketinde enkaz altında kalan bir vatandaşın kendisini görüntülü aradığı anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

KAYNAK: Haber Merkezi
Prof. Dr. Naci Görür konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı...

Prof. Dr. Naci Görür, Kafa TV'de katıldığı programda, 6 Şubat deprem felaketinde enkaz altında kalan bir vatandaşın kendisini görüntülü aradığı anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

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