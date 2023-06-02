Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Aydınlılarla depremi konuşacak

Aydın Efeler Belediyesi ve Efeler Lions Kulübü Derneği iş birliğinde 5 Haziran’da gerçekleştirilecek “Deprem İçin Ne Yapmalı?” başlıklı konferansta, Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, kent sakinleri ile bir araya gelecek.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Aydınlılarla depremi konuşacak

Vatandaşların deprem konusundaki bilinç ve duyarlılığını yükseltmeyi hedefleyen Efeler Belediyesi, kentte yaşayanlar ile konunun uzmanlarını buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 5 Haziran Pazartesi günü saat 14.00’te Nevzat Biçer Nikâh ve Konferans Salonu’nda Efeler halkıyla buluşacak.

“Deprem İçin Ne Yapmalı?” başlıklı konferansta Ercan, vatandaşlara hayati öneme sahip bilgi ve deneyimlerini aktaracak.

BAŞKAN ATAY: “YENİ YARALARIN AÇILMAMASI İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”
Efeler halkını konferansa davet eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Deprem bilincimizin yeterli olmaması, yapı ve zeminlerimizin güvensizliği nedeniyle on binlerce canımızı kaybettik. Yaralarımızı sarmak için çok çalıştık. Yeni yaraların açılmaması için daha çok çalışmalıyız. Bunu yaparken bilimin yolundan asla ayrılmamalıyız. O yolun değerli temsilcilerinden olan Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, pazartesi günü bizlerle olacak. Bilim insanlarımızın fikirlerinin rehberliğinde ilerleyeceğimiz yolda, bu değerli buluşmaya hepinizi davet ediyorum.” dedi.

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