Ahmet Ercan’dan bir ilimiz için kırmızı alarm. Bakanlığa seslendi

Editör: Ayşe Memiş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden 11 il etkilendi. Depremde 55 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti. Depremin yaraları sarılmaya devam ederken yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

6 Şubat depremlerinin ardından en riskli bölgelerden birinin de Adana olduğu duyurulmuştu. Prof. Dr. Ahmet Ercan da bölgeyle ilgili ara sıra uyarılarda bulunmuştu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 30 Haziran'da Adana Tufanbeyli'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem profesörü Ahmet Ercan Adana için bir kez da uyarı yaptı.

"KIRIK YIKMAZ UMURSAMAZLIK YIKAR"

Ercan, binaların kontrol edilmesi gerektiğini ve sağlam olmayanları kentsel dönüşüme sokulması gerektiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan şöyle dedi:

Çok geç olmadan, TC'de ilgili bakanlık öncelikli olarak; Göksun, Kozan, Adana, Ceyhan'daki konut ile işyerlerinde, hem yer, hem de yapı davranışlarını jeofizik+ inşaat mühendislerine baktırmalı, sağlam olmayanları kentsel dönüşüme sokmalıdır. Kırık yıkmaz, sarsıntı ile umursamazlık yıkar.

Öte yandan Ercan yine sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

16 Mart 22.49''da Mersin açığında Akdeniz''de olan M4,6''lık küçük deprem Ecemiş kırığının deniz içinde devamında olmuştur. Bölge gerginliğini atıyor. Kaygılanacak bir durum yok.