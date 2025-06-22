Prof. Dr. Yusuf Kalko’dan çok hayati uyarı: Tuz kısıtlaması hayatı kısaltır!

En son yapılan bilimsel çalışmaların özellikle tuza bağımlı bazı tansiyon hastalarının yüzde10'unun tuz yiyince tansiyonunun yükseldiğini ortaya çıkardığını belirten Prof. Dr. Yusuf Kalko, “Tuzu kesen erken ölüyor” dedi.

Aslında global olarak tuzun bütün tansiyon hastalarındaki etkisinin yüzde 3,5 olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yusuf Kalko şunları söyledi:

“Yani obez olsan etkisi yüzde 2,5 yüzde 3,5 dolayında. Hocam ben şişmanım tuzu kestim… Geçmiş olsun, tansiyon düşmeyecek… Yani tuz kısıtlaması eşittir tansiyon düşürme diye bir inanç yanlış. Tam tersini söyleyeyim; şekeri var, kalp yetmezliği var, ya da tansiyonu var… Bu insanlar eğer tuzu kısarsa erken ölüyorlar. Bakın sıra dışı bir şey söylüyorum;

GÜNDE 5 GRAMDAN FAZLASI ZARARLI

Tuz kısıtlaması hayatı kısaltıyor!.. Çok çok net, ama bu şu demek değil; arkadaşlar hoca da dedi, tuzu getir kardeş kova kova yiyelim… Kaya tuzu getir, 10 tane kıtır kıtır yiyorum… Böyle bir şey yok. Ne kadar yiyelim; 5 gramdan fazla tuz zararlı. 5 gram, bir tatlı kaşığı silme. Tabii bunun içerisinde yediğimiz, peynirde yediğimiz zeytinde, yediğimiz turşuda yediğimiz ekmekte, yediğimiz içtiğimiz kolada zaten tuz var. Sadece sen ne yapacaksın; yemeğini normal tuzlu yiyeceksin. Evet tuzu kısıtlama, hiç tuzsuz verme bu adama.

BÖBREKLERİNİZ SAĞLAMSA KORKMAYIN

Bunun istisnasını söyleyeyim; Özellikle kortisol alan hastalar, özellikle gebeler, gebeliğin son dönemleri, özellikle ileri kalp yetmezliği olanlar ve diyaliz hastaları; doktorları ne derse onu yapsınlar.

Ama biz geneli konuşuyorsak genel tansiyon hastaları tuzu kısıtlamalı mı? Hasta eğer tuzu yediğinde tansiyonun yükseldiğini hissediyorsa fazla tuzu yemesin. En azından işte 5 gram değil de 3 gram yesin. Hiçbir tesiri yok, niye biliyor musunuz; bizim böbreğimiz öyle bir organ ki fazla olan her şeyi dışarı atıyor. Sen fazla tuz yedin atar… Çok mucizevi… Böbrek yetmezliğin varsa atmaz ama böbreğin iyi çalışıyorsa korkma”

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