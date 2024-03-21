Prof Hakan Kara Merkez Bankası'nın alacağı kararını açıkladı. Merkez faizi artıracak diyenlerin ağzını tek cümle ile kapattı

Kaynak: Haber Merkezi
Prof Hakan Kara Merkez Bankası'nın alacağı kararını açıkladı. Merkez faizi artıracak diyenlerin ağzını tek cümle ile kapattı
Merkez Bankası'nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, "Merkez Bankası faiz artıracak mı?" sorusuna yanıt verdi. Kara "Faiz artırılacak olsa 20 milyar dolar yakılır mıydı?" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasına saatler kaldı.

Merkez Bankası eski başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Hakan Kara'dan ilginç bir çıkış yaptı.

Sürekli olarak kendisine, "Faiz artacak mı?" sorusunun yöneltildiğini belirten Kara, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"TCMB faiz artırır mı diye çok soruluyor. Eğer artırabiliyor olsaydı, son dört haftada kredi ve kur piyasasında bütün tuşlara basıp 20 milyar doları yakar mıydı?"

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Döviz satışına yönelik de sorulara yanıt veren Hakan Kara, "Döviz rezervleri satılırken şu şirkete bu kişiye diye satılmaz, genelde piyasanın talebini karşılamak için satılır. Ancak faiz suni olarak düşük tutulurken döviz satılırsa bu her durumda bir kaynak transferine yol açacaktır" dedi.

Hazine kaynaklarının seçim harcamalarında çok yüksek olmadığını da söyleyen Kara, paylaştığı grafikle neler olacağını açıkladı.

Hakan Kara, "Bütçe açığı kaydi olarak belirgin bozulmuş görünse de, Hazine nakit dengesine göre şu ana kadar fazla bir seçim harcaması yapılmadığı dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.

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