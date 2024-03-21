Altından yeni rekor

Artan jeopolitik riskler ve Çin liderliğindeki merkez bankalarının satın almaları da dahil olmak üzere uzun süredir devam eden desteklerin desteğiyle şubat ortasından beri yükselişe geçti. Fakat hızlı yükseliş birçok tecrübeli piyasa gözlemcisini hayrete düşürdü.