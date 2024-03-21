Altından yeni rekor

Külçe, kazançlarını kaybetmeden önce erken işlemlerde rekor tazeledi.
Artan jeopolitik riskler ve Çin liderliğindeki merkez bankalarının satın almaları da dahil olmak üzere uzun süredir devam eden desteklerin desteğiyle şubat ortasından beri yükselişe geçti. Fakat hızlı yükseliş birçok tecrübeli piyasa gözlemcisini hayrete düşürdü.
Ons altın TSİ 09.30’da 2.206 dolar seviyesinde yukarı yönlü primleniyor.
Ons altınla beraber gram altında da yükseliş trendinin hakim olduğu görülüyor. Resmi gram altın 2.318 TL’ye kadar yükseldi. Aynı saat diliminde ise 2.298 TL’de bulunuyor.
Kapalı çarşı fiyatları şu şekilde:
Gram altın: 2.558 TL
Çeyrek altın: 4.3714
Cumhuriyet altın: 16.668
Yükselişin kısmen ABD'de daha gevşek para politikası beklentilerinden kaynaklandı ve bu durum Fed tarafından yeniden kanıtlandı.
Başkan Jerome Powell, yetkililerin fiyatların düştüğüne dair daha fazla kanıt görmek istediklerini vurguladı, ancak "çoğu insanın görüşüne göre bu güveni sağlayacağımız ve faiz indirimleri olacağı hâlâ muhtemel" ifadelerini kullandı.