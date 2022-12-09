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Profesör dünyada her yıl 3 milyon kişinin ölüm nedenini açıkladı

Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ün Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen Alkol Kontrol Politikaları Sempozyumu’nda dünya çapında her yıl tüm ölümlerin yüzde 5.3'üne denk gelen 3 milyon ölümün alkol kullanımına bağlı olarak gelişen durumlardan kaynaklı olduğunu ifade etmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 17:29
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Profesör açıkladı: Dünyada her yıl 3 milyon kişinin ölüm nedeni alkol

Profesör dünyada her yıl 3 milyon kişinin ölüm nedenini açıkladı
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Habertürk’ün haberine göre;  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yaptığı konuşmada, “Alkol içene zulüm, satana zulüm, topluma zulüm, yarınlarımıza zulüm bir bağımlılık türüdür. Kollarına aldığına ölüm ve huzursuzluktan başka bir şey de sunmaz. Bilimsel çalışmalarda her suç ve pişmanlığın altından alkol ve yandaşları çıkmaktadır neredeyse” ifadelerini kullandı.

ALKOL 200'DEN FAZLA HASTALIĞIN NEDENİ

Prof. Dr. Erdöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

“WHO, CDC ve BJS'den alınan son verilere göre, alkol kullanımı 200'den fazla hastalık ve yaralanma konusunda nedensel bir faktördür. Dünya çapında her yıl 3 milyon ölüm alkol kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu, tüm ölümlerin yüzde 5.3'ünü temsil etmektedir. Sağlık sonuçlarının ötesinde, alkol kullanımı bireylere ve genel olarak topluma önemli sosyal ve ekonomik kayıplar getirir. Alkol tüketimi nispeten erken yaşlarda ölüme ve sakatlığa neden olur. 20-39 yaş arası kişilerde, toplam ölümlerin yaklaşık yüzde 13.5'i alkolden kaynaklanmaktadır. Alkol kullanımıyla bir dizi zihinsel ve davranışsal bozukluk, diğer bulaşıcı olmayan durumlar ve yaralanmalar arasında nedensel bir ilişki vardır. Alkol kullanımı, gençlerde şiddet, çocuklara kötü muamele ve istismar, eşlerin birbirine karşı şiddeti, yaşlı istismarı ve cinsel saldırı ve cinsel şiddet olasılığını artırır. Şiddet içeren bir suç işlendiği sırada etki altında bulunanların 1/3'ünün alkol etkisi altında olduğu gösterilmiştir. Cinayet suçlarının yarısından fazlası alkolün etkisi altındayken işlenmektedir. Kişilerarası şiddet vakalarının (diğer bir deyişle, yakın partner şiddeti veya aile içi şiddet) tahminen 2/3'ünün alkole atfedildiği gözlemlenmiştir.”

Nasıl ki ‘Pandora'nın kutusu’ açıldığında içinden her şey çıkabilirse, aynı şekilde ‘alkol kutusu ‘ açıldığında da içinden bin türlü kötülüğün çıkacağını asla unutmayalım.”

"ALKOLÜN REKLAMI FİİLEN DEVAM ETMEKTEDİR"

Prof. Dr. Erdöl, “Ülkemizde 2013 yılında alkol reklamları yasaklanmıştır. Alkol üreticisi firmalar maalesef tabelalarını kaldırmış olsalar veya alkol reklamlarını yapmasalar da büfe ve diğer işyerlerinin önlerine alkol ismi yazan kasalar, güneşlikler ve gazetelikler gibi malzemeler koyarak fiilen reklama devam etmektedirler. Aynı şekilde uluslararası müsabakalarda da maalesef alkol reklamları yapılmakta ve bu reklamlar özellikle genç dimağlarımızı etkisi altına almaktadır. Yetkililerin bu konuyu dikkate almaları ilgili yasa gereğidir. Şurası açık ve net olarak bilinmelidir ki, her türlü bağımlılık yapıcı reklama karşı durmak ve engellemek, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini kazanmaları için onlara katkı vermektir. Pek çok yavrunun daha körpecikken bedenlerinin kara toprağa verilmesini engellemektir. Bağımlılık yapıcı her türlü maddenin reklamı ve tanıtımı satıcıların cebini karla, satın alanların vücudunu zehirle doldurur. Ölen genç bedenlerin yanında hastalanan ve ömür boyu engelli kalanları da unutmamak gerekir” ifadelerini kullandı.

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