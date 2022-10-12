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Profesör romatizmal hastalıkların nedenini açıkladı

Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, 12 Ekim Dünya Artrit Günü dolayısıyla artrit hakkında bilgilendirmede bulundu.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 11:32
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Profesör açıkladı: Romatizmal hastalıkların çoğu artrite neden olabilir

Profesör romatizmal hastalıkların nedenini açıkladı
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İHA’nın haberine göre; 'Eklem iltihabı' olarak adlandırılan artritin mikroplar nedeniyle gelişebileceği gibi romatizmal hastalıklarda mikroplar olmadan da ortaya çıkabildiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, “Artrit, iltihaplı romatizmaların önemli bulgularından biridir. Romatizmal hastalıkların büyük bir kısmına eşlik eder” ifadelerini kullandı.

Artritin eklem iltihabı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sayarlıoğlu, “Eklemlerde iltihap mikroplarla gelişebileceği gibi romatizmal hastalıklarda mikrop olmadan da gelişebilir. Eklemler vücudun sürekli kullanılan bölümleri olduğundan artrit kişiyi son derece rahatsız eder. Hasta elini kolunu oynatmakta zorlanır. Merdiven inip çıkması, çömelip kalkması tam bir eziyet haline gelir. Artrit, iltihaplı romatizmaların önemli bulgularındandır. Romatizmal hastalıkların önemli bir kısmına eşlik eder. Ancak romatizmal hastalıklar içerisinde eklemi etkilemeyen ya da az etkileyen hastalıklar da vardır” ifadelerini kullandı.

“ROMATİZMAL HASTALIKLARIN BİRÇOĞU ARTRİTE NEDEN OLUR”

İltihaplı bir eklemin en önemli bulgusunun ağrı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sayarlıoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Örneğin, belirgin bir el bileği iltihabında hasta sabah kalktığında el bileğini rahat hareket ettiremez çünkü ağrılıdır. Elbisesini, çorabını giymekte zorluk yaşar. Bir kavanoz kapağını açamaz, bazen bıçakla bir ekmek dahi dilimleyemez. İltihaplı bel romatizmalarında ise sabahları belirgin sırt, bel ve kalça ağrısı vardır. Bazen hastanın açılması saatleri bulur. Artritin en önemli belirtisi sabah tutukluğudur. Bu istirahat sonrasında da belirgindir. Örneğin, hasta uyandığında ya da bir otobüs yolculuğundan sonra etkilenen eklemlerinde uzun bir süre devam eden ağrı ve tutukluk vardır. Hasta bir süre hareket etmeden eklemlerini oynatamaz. Aktivite yapılırsa, bu ağrı ve tutukluğunda belirgin azalma olur. Artrite neden olan hastalıkların en sık görüleni romatoid artrittir. Romatizmal hastalıkların birçoğu artrite neden olur. Romatoid artrit, ankilozan spondilit, sedef romatizması, Behçet Hastalığı, ailesel Akdeniz ateşi (FMF), gut hastalığı, Erişkin Still Hastalığı (ESH) bunlar arasında sayılabilir.”

“ROMATİZMAL HASTALIĞIN TANINMASI HEM GEREKSİZ TEDAVİLERİN ALINMASINI HEM DE HASTALIĞIN İLERLEMESİNİ ENGELLEYECEKTİR”

Tüm hastalıklarda olduğu gibi romatizmal hastalıklarda da erken tanının çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, “Çünkü romatizmal hastalıklar ilerlemeye eğilimli, bazen sakatlığa neden olabilen kronik (uzun süreli) hastalıklardır. Daha hastalığın başındayken romatizmal hastalığın tanınması hem gereksiz tedavilerin alınmasını hem de hastalığın ilerlemesini engelleyecektir” diyerek sözlerini noktaladı.

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