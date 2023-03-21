21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Profesörden kadınlara ‘40 yaş’ uyarısı

Prof. Dr. Tayfun Alper, kadınlarda progestron desteğinin ne zaman alınmaya başlanması gerektiği konusunda bilgilendirmede bulundu.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 11:01
Takip Et

Profesörden kadınlara ‘40 yaş’ uyarısı

Profesörden kadınlara ‘40 yaş’ uyarısı
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Prof. Dr. Tayfun Alper, “40 yaşını geçen her kadının bilmesi gereken, önündeki yıllarda önce progesteron dengesizliğinin artacağı, sonrasında ise her iki hormonun (östrojen ve progesteron) da yetersizliğinin yaşanacağı gerçeğidir. Bu durumda kişinin kendisi için yapabileceği en önemli adım, fazladan östrojen yükünü artıran dış etkenleri öğrenmek ve bunlardan korunmaktır” sözlerini kullandı.

Kadınlık hormonu olarak bilinen östrojen ve onun dengeleyicisi progesteronun (gebelik ve gebeliğe hazırlayıcı hormon) karşılıklı olarak kadın sağlığını düzenlediğini ifade eden Prof. Dr. Tayfun Alper şunları belirtti:

“Zamanla bu östrojen progesteron dengesi bozulur. Önce östrojen ağır basar, östrojen baskınlığı (dominansı) ortaya çıkar. Bunun nedeni, yumurtalıkların ürettiği östrojene ek olarak bazen vücuttaki aşırı yağ dokusunun ekledikleri, çoğu kez de dışarıdan besin, deri, koku gibi yollarla alınan östrojen benzeri etkiler yapabilen kimyasallardır”

“KÂBUSLAR YERİNE İKİNCİ BAHARLARI YAŞAMAK MÜMKÜN”

Kadınlarda 35’li yaşlardan itibaren progesteron düzeylerinin kontrol edilip gerekirse desteğe başlanması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Alper, “40 yaşını geçen her kadının bilmesi gereken şey önündeki yıllarda önce bu dengesizliğin daha da artacağı, sonrasında ise her iki hormonun da yetersizliğinin yaşanacağı gerçeğidir. Bu durumda kişinin kendisi için yapabileceği en önemli adım, fazladan östrojen yükünü artıran dış etkenleri öğrenmek ve bunlardan korunmaktır. Sağlıklı yaşamın kurallarını kendi gündelik yaşamlarının ve alışkanlıklarının birer parçası haline getirmek ise geleceğe yapılacak en önemli yatırımdır. Üzerine de, hekim kontrolünde dikkatli bir hormon yerine koyma tedavisi başlatılabilirse, kâbus gibi menopozal yakınmalar yerine, nice ikinci baharlar yaşanabilir” sözlerini kullandı.

“PROGESTERON DÜZEYLERİ KONTROL EDİLMELİ”

Yaklaşık 35 yaşından sonra progesteronun yeterli miktarlarda üretilememeye başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Tayfun Alper, bunun sonucunda da östrojen normal düzeylerde olsa bile yine de östrojen baskınlığının ortaya çıktığını veya zaten varsa daha da artabildiğini dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
2
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
3
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
4
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
5
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
6
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
7
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
﻿ ABD sınır ihlali yapınca Rus savaş uçakları havalandı
﻿ ABD sınır ihlali yapınca Rus savaş uçakları havalandı
﻿ ABD sınır ihlali yapınca Rus savaş uçakları havalandı
﻿Sele kapılan tır sürücüsünü arama çalışmaları bir haftadır sürüyor
﻿Sele kapılan tır sürücüsünü arama çalışmaları bir haftadır sürüyor
﻿Sele kapılan tır sürücüsünü arama çalışmaları bir haftadır sürüyor
﻿Vicdansızlar tilkiyi vurup ağaca astı
﻿Vicdansızlar tilkiyi vurup ağaca astı
﻿Vicdansızlar tilkiyi vurup ağaca astı
﻿Fitch'ten ons altın tahmini. Bakın kaç dolara çıkarıldı
﻿Fitch'ten ons altın tahmini. Bakın kaç dolara çıkarıldı
﻿Fitch'ten ons altın tahmini. Bakın kaç dolara çıkarıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.