Profesörden kritik üst solunum uyarısı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sünbül, havaların soğumasıyla insanların kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirdiğini ve üst solunum enfeksiyonları riskinin arttığını söylemesi dikkat çekti.

Havaların soğumasıyla birlikte insanların kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirdiğini ve hasta olan kişilerle temas ihtimalinin artmakta olduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sünbül, bu durumun mevsimsel enfeksiyonların yayılma riskini artırdığını vurguladı.

Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının kış aylarında daha sık görülen hastalıklar arasında olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Sünbül, şunları söyledi:

“Üst solunum yolu enfeksiyonları burun, boğaz, sinüsler ve solunum yollarını etkileyen soğuk algınlığı, grip, sinüzit, farenjit gibi hastalıklardır. Bu tür enfeksiyonlara genellikle virüs denilen mikroplar neden olmaktadır ve oldukça bulaşıcıdır. Öksürme, hapşırma, konuşma sırasında havaya saçılan damlacıklar enfeksiyonun yayılmasını sağlar. Ayrıca, ellerin yeterince yıkanmaması da enfeksiyon riskini artırır.”

Mevsimsel üst solunum yolunun belirtilerinden bahseden Prof. Dr. Mustafa Sünbül şunları dile getirdi:

“Mevsimsel üst solunum yolu hastalıklarının başlıca belirtileri burun tıkanıklığı ve burun akıntısıdır. Ayrıca, öksürük, boğaz ağrısı, hapşırma atakları görülebilir. Özellikle sinüzit geliştiğinde baş ağrısı olabilir. Grip gibi hastalıklarda yaygın vücut ağrıları, kas ve eklem ağrıları görülür. Bazen hafif ateş tabloya eşlik edebilir. Belirtiler kişiye göre bazı farklılıklar gösterebilir. Yüksek ateş, boğaz ağrısı veya nefes alma güçlüğü varsa mutlaka sağlık kurumuna başvurulmalıdır”

Tedavi yollarına değinen Prof. Dr. Sünbül şunları dile getirdi:

“Mevsimsel enfeksiyon hastalıklarında tedavi yaklaşımı hastalığın türüne, semptomların şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişir. Mevsimsel hastalıkların tedavisinde genel olarak dinlenme ve iyi beslenme, vücudun enfeksiyonla mücadele etmesine yardımcı olur. Ayrıca bol miktarda sıvı almak yararlıdır. Ağrı kesici ve ateş düşürücü gibi ilaçlar belirtilerin hafiflemesini sağlar. Ancak bu tür ilaçlar doktor önerisiyle alınmalıdır. Bulunulan odanın nemlendirilmesini sağlamak ve havalandırmak ihmal edilmemelidir. Virüslerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde bakteri türü mikroplara etkili olan antibiyotiklerin bir yararı yoktur”

Enfeksiyon hastalıklarında kimlerin risk altında olduğunu dile getiren Sünbül şunları söyledi:

“Özellikle yaşlı, müzmin akciğer hastalığı olanlar, böbrek hastaları, şeker hastaları, bağışıklığı baskılayıcı tedavi alanlarda veya küçük çocuklarda bu hastalıklarda dikkatli olunmalıdır. Çünkü bu hastalarda mevsimsel enfeksiyon hastalıkları bazen zatürre, sinüzit, astım alevlenmelerine ve çocuklarda orta kulak iltihabına ilerleyebilir. Uzamış öksürük, balgam atma, devam eden ateş, nefes darlığı, kulakta ağrı veya akıntı gibi belirtiler uyarıcı olmalıdır. Hastalık belirtileri geçmeyen veya artan kişiler sağlık kurumuna başvurmalıdır. Bu gibi komplikasyonların seyri kişinin yaşına, genel sağlık durumuna ve bağışıklık sistemine bağlı olarak değişebilir. Yaşlı, immun yetmezliği olan, akciğer, böbrek veya karaciğer hastalığı olanlarda ortaya çıkan zatürre hayatı tehdit edebilir. Ciddi zatürre hastaları hastanede yatarak tedavi edilmelidir”

Prof. Dr. Sünbül, mevsimsel enfeksiyon hastalıklarından korunmak için alınması gereken önlemleri ise şu şekilde sıraladı:

"Ellerinizi sık sık yıkayın: Enfeksiyonların yayılmasında en önemli faktörlerden biri de ellerdir. Ellerinizi su ve sabunla en az 20 saniye boyunca yıkayarak mikroplardan arındırabilirsiniz.

Kalabalık ortamlardan kaçının: Toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri gibi kalabalık yerlerde uzun süre vakit geçirmek enfeksiyon riskini artırır. Mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmaya çalışın.

Hijyenik yaşam alanları oluşturun: Ev ve işyerlerinizi temiz ve hijyenik tutmak da enfeksiyon riskini azaltır. Yüzeyleri düzenli olarak temizleyin ve dezenfekte edin.

Bağışıklık sistemini güçlendirin: Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, bağışıklık sisteminizi güçlendirmenin en etkili yoludur. Dengeli beslenmeye özen gösterin, yeterli uyku, düzenli egzersiz ve azaltılmış stres önemlidir.

Maske kullanın: Özellikle kalabalık ortamlarda veya hasta insanlarla temasınızda maske takmak, enfeksiyon riskini azaltır. Maske, virüs ve bakterilerin yayılmasını engelleyebilir.

Hapşırma ve öksürme: Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burunun dirsek veya mendille kapatılması da sağlam kişilere bulaş riskini azaltır.

Aşı: Yüksek risk grubunda olan kişiler, 65 yaş üzerinde olanlar ve kronik hastalığı bulunanlar sonbaharda grip için aşılanmalıdır. Enfeksiyon hastalıklarından korunmak için alınacak basit önlemlerin bile büyük faydalar sağlayacağı unutulmamalıdır. Kendinizi ve etrafınızdaki insanları korumak için hijyen kurallarına uyun."