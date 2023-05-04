Profesörden 'ölüm meleği' mantarı uyarısı: Çok tehlikeli ve öldürücü bir mantar

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Türkekul, 15 gün içinde arazide kendisini göstermeye başlayacak 'ölüm meleği' de denilen 'Amanita phalloides' ölümcül mantar türüyle ilgili uyarıda bulundu.

Profesörden 'ölüm meleği' mantarı uyarısı: Çok tehlikeli ve öldürücü bir mantar

DHA’nın haberine göre, Karadeniz Bölgesi'nde mevsiminin gelmesiyle birlikte kırsalda mantar toplanmaya başlandı. Özelikle 15 gün içinde sıkça görülmeye başlanacak halk arasında 'ölüm meleği' diye bilenen, 'Amanita phalloides' tür mantar ile ilgili Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Türkekul bölge halkını uyardı.

'MANTARLARI ÇOK İYİ BİLEN BİRİ İLE TOPLANMALI'

İlkbahar döneminde mantar toplanmasının başladığını ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Türkekul, "Son yıllarda yazılı ve görsel basında görüyoruz. Maalesef zehirlenmeler ile karşılaşıyoruz. Doğal ortamdan ister istemez mantar toplanıyor. Bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Mantarlar birbirlerine çok benzerler. O kadar benzerler ki, tek yumurta ikizi çocuklar gibidir. Onun için mantarları çok iyi bilen biri ile toplanmalı. Ya da toplanan mantarlar çok iyi bilen bir uzman tarafından gözden geçirilmelidir" dedi.

'ÖLÜMLERİN NEDENLERİ BU MANTARDAN MEYDANA GELİYOR'

Karadeniz Bölgesi'nde 15 gün içerisinde bu mantarların arazide kendini göstereceğini ve toplayanların dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Türkekul, "Bu mantar halk arasında 'ölüm meleği' olarak biliniyor. Çok tehlikeli ve öldürücü bir mantardır. Bu türe benzeyen başka türler de var. Maalesef bunları ayırt ermesi çok zordur. Birbirlerine çok benzediği için de zararlı olup olmadığını kestiremiyorsunuz. Birbirine çok benzediği için de karıştırılıyor. Bölgemizde ve ülkemizde ölümlerin nedenleri bu mantardan meydana geliyor" diye konuştu.

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