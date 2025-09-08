Protestolarda 5 kişi can verdi!

Ulusal basındaki haberlere göre, Uvira'da bir haftadır süren gösterilere müdahale eden güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için gerçek mermi kullandı.

Müdahalede 5 gösterici yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı.

Göstericiler, isyancı gruplarla işbirliği ve vatana ihanetle suçladıkları General Olivier Gasita Mukunda'nın derhal görevden alınmasını talep ediyor.

General Mukunda, 1 Eylül'de 33. Savunma Bölgesi'nde operasyonlar ve askeri istihbarattan sorumlu komutan görevine atanmıştı.