Mbappe'nin rekor kırdığı maçta PSG 7 gol attı

Fransa Kupası son 32 turu maçında Paris Saint-Germain, deplasmanda Pays de Cassel'i 7-0 yendi.
PSG'nin gollerini Mbappe (5), Neymar ve Soler attı.
Kylian Mbappe, PSG tarihinde bir maçta 5 gol atan ilk futbolcu oldu.
Fransa Kupası son 32 turu maçında Paris Saint-Germain, deplasmanda Pays de Cassel'i 7-0 yendi.
PSG'nin gollerini Mbappe (5), Neymar ve Soler attı.
Kylian Mbappe, PSG tarihinde bir maçta 5 gol atan ilk futbolcu oldu.
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