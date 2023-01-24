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Mbappe'nin rekor kırdığı maçta PSG 7 gol attı

Fransa Kupası'nda Paris Saint Germain deplasmanda Pays de Cassel'i 7-0 yendi

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 06:27
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PSG, Pays de Cassel'i 7-0 yendi

Mbappe'nin rekor kırdığı maçta PSG 7 gol attı
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Fransa Kupası son 32 turu maçında Paris Saint-Germain, deplasmanda Pays de Cassel'i 7-0 yendi.

PSG'nin gollerini Mbappe (5), Neymar ve Soler attı.

Kylian Mbappe, PSG tarihinde bir maçta 5 gol atan ilk futbolcu oldu.

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