PSG’de kriz: Başkan Al-Khelaïfi hakkında soruşturma başlatıldı

Paris Saint-Germain (PSG) Başkanı Nasser Al-Khelaïfi hakkında, Fransa’da devam eden Lagardère davası kapsamında “yetki kötüye kullanımı” suçlamasıyla soruşturma açıldığı bildirildi. AFP’nin haberine göre, 5 Şubat’ta resmen soruşturma altına alınan Al-Khelaïfi’nin, 2018’de Arnaud Lagardère lehine kritik bir oylamayı değiştirmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Fransız medyasında geniş yankı uyandıran olay, Katar’ın PSG’deki geleceğini de tartışmaya açtı. RMC Sport’un haberine göre, Katar’ın kulübe olan yatırımlarını sonlandırabileceği belirtiliyor. PSG’nin en büyük hissedarı olan Qatar Sports Investments (QSI), 2011’den bu yana kulübü finanse ederek dünya futbolundaki en büyük projelerden birini inşa etti. Ancak Al-Khelaïfi’nin adı geçen soruşturma, Katar’ın PSG’den çekilme ihtimalini güçlendiriyor.

Al-Khelaïfi ise suçlamaları kesin bir dille reddetti. Geçtiğimiz hafta soruşturma kapsamında ifade veren PSG Başkanı, “Bu olayla hiçbir ilgim yok. Sadece Katar’la ilgili bir sorunu iletmekle yükümlüydüm. Beni bağlayan başka bir durum yok.” ifadelerini kullandı.

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Bu gelişmeler, PSG’nin yönetiminde büyük değişikliklere yol açabilir. Avrupa futbolundaki en büyük projelerden biri olan Katar destekli PSG’nin geleceği belirsizliğe sürüklenirken, Fransız yetkililerin soruşturmayı derinleştireceği ifade ediliyor.