PSG'de Mbappe krizi çözülüyor

Geçtiğimiz transfer sezonunda PSG ile yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakmayan Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Sezon başında kadro dışı bırakılsa da sadakat bonusundan vazgeçtiği için tekrar kadroya dahil edilen Mbappe ile yeni sözleşme görüşmelerinin yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Sport'un haberine göre; PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Fransız yıldıza sözleşmesini 2025'e kadar uzatacak yeni bir mukavele önereceği belirtilirken, bu sözleşmede serbest kalma bedelinin makul seviyede bulunacağı kaydedildi.

Böylelikle başkent ekibi, olası bir Real Madrid hamlesinde Mbappe'nin bedelsiz olarak takımdan ayrılmasını engellemeyi hedefliyor.

Kylian Mbappe, PSG formasıyla 269 resmi maça çıktı.

Bu mücadelelerde Fransız yıldız 220 gol atıp 98 asist kaydetti.