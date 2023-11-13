Mbappe'nin yeni adresini eski teknik direktörü açıkladı

Henüz Fransız devi PSG ile sözleşme yenilemeyen Kylian Mbappe'nin geleceği herkes tarafından merak ediliyor.

Önümüzdeki yaz Mbappe, takımdan serbest oyuncu olarak ayrılması bekleniyor.

Bir sonraki hedefi henüz açıklanmazken, Mbappe'nin PSG'deki eski koçu Tuchel; Fransız oyuncuyla yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyacağını söyledi.

İspanyol basınından Canal+'a konuşan Alman çalıştırıcı "Gelecek yıl Mbappe serbest mi? Evet, bizim takıma transfer olacak. Bizim için oynayacak. Kylian, Kylian, çok zeki. İyi bir ilişkimiz vardı. Eğer Bayern'e gelmek isterse, Gidip onu kendim alacağım. O, bir şeyi istediğinde onu elde eder."

Bu sezon 15 maça çıkan Kylian Mbappe, 15 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.