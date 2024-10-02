PSG'yi Arsenal çarptı

Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Paris Saint-Germain'i 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ndeki sezonun ilk galibiyetini elde etti. Kırmızı beyazlılar, ilk yarıda Kai Havertz'in Leandro Trossard'ın ortasından kafa vuruşuyla açtığı golle öne geçti. Arsenal, ikinci golü ise standart dışı bir organizasyonla buldu. Bu kez sağ kanattan Bukayo Saka'nın kullandığı serbest vuruş, kalabalık bir savunmanın arasından geçerek Gianluigi Donnarumma'nın dikkatini aştı ve ağlarla buluştu.

Arsenal, bu galibiyetten sonra farkı artırma fırsatları da yakaladı. İkinci golün ardından Trossard, yakın mesafeden Donnarumma tarafından engellendi; Gabriel Martinelli ise, ikinci yarıda iki kez PSG kalecisine yakın mesafeden şut çekti ama sonuç alamadı. Luis Enrique'nin yeni düzenindeki genç PSG takımı, ilk yarıda Nuno Mendes'in direğe takılması ve Joao Neves'in köşe vuruşunda direği geçememesi gibi fırsatlar yarattı.

Mikel Arteta, yaz transfer döneminde kadroya katılan Mikel Merino'ya da bu maçta şans vererek, takımın gücünü artırdı. İlk maçında Atalanta ile 0-0 berabere kalan Arsenal, bu galibiyetle puan tablosunda üst sıralara yerleşti. PSG ise 18. sıraya geriledi.