İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan fenomen, şarkıcı ve oyuncuların da aralarında olduğu 19 kişiyi sabah operasyonuyla ifadeye götürmesi, ardından kan ve saç örnekleri alması gündemdeki yerini korurken, dün akşam 8 ünlünün testinin pozitif çıktığı ifşa oldu.

Ünlülerin isimlerinin açık açık basında yer alması etik açıdan tartışmaları beraberinde getirdi. Psikiyatristler isyanda!

Türkiye Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berker Duman'ın, Prof. Dr. Hakan Atalay ve Prof. Dr. E. Timuçin Oral ifşalara tepki gösterdi.

"SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILMASI ÇOK SAKINCALI"

Türkiye Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berker Duman'ın konuyla ilgili çıkışı dikkat çekti. Duman, sonuçların sosyal medyada paylaşılması çok sakıncalı olduğunu belirtti.

"REÇETELİ OLARAK SATILAN İLAÇ"

Duman açıklanan sonuçlara göre, "madde kullanımı" diye paylaşılanların bazılarının "reçeteli" olarak satılan psikiyatrik ilaç olduğunu kaydetti.

"KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLKESİNE AYKIRI"

"Madde" kullandığı iddiasıyla ifşa edilen isimlere de dikkat çeken Duman yapılanın kişisel sağlık verilerinin korunması ilkesine de aykırı olduğuna dikkat çekti.

Duman'ın paylaşımı şöyle:

"Çok sayıda ünlü kişiye yönelik bir soruşturma kapsamında, kan ve saç analizlerinden elde edilen madde(?) kullanımına ait sonuçların sosyal medyada paylaşılması çok sakıncalı.

Açıklanan sonuçlar incelendiğinde, madde kullanımı diye paylaşılan ancak reçeteli olan çok sayıda psikiyatrik ilacın da olduğu görülüyor.

Bu durum, kişisel sağlık verilerinin korunması ilkesine de açıkça aykırıdır.

Ayrıca, ruh sağlığı hizmetlerine erişimi de adeta kriminalize eden bir tutum içermektedir."

"BUNLAR YASADIŞI UYARICI VE UYUŞTURUCU DEĞİL"

Prof. Dr. Hakan Atalay da Adli Tıp'tan sızdığı iddia edilen gündem olan listeyi paylaşarak, 'uyuşturucu' olarak basına servis edilen maddelerin bazılarının yasadışı uyarıcı ya da uyuşturucu olmadığını vurguladı.

Atalay'ın paylaşımı şöyle

"Citalopram, Escitalopram, Mirtazapin, Sertralin, Venlafaksin yaygın kullanılan antidepresanlar.

Alprazolam, kaygı giderici bir ilaç.

Hiçbiri yasadışı uyarıcı ya da uyuşturucu değil."

"DEMOKRATİK ÜLKELERDE ÇOK AĞIR TAZMİNAT ÖDETİRLER..."

Atay'ın paylaşımını alıntılayan Prof. Dr. E. Timuçin Oral da "Demokratik ülkelerde çok ağır tazminatlar ödetirler bunu yapanlara." değrelendirmesi yaptı.



"Bir de ayrıca, insanların kullandıkları reçeteli ilaçları alenen ifşa etmek kişisel verilerin korunması kanununa aykırı değil mi? Ayıp değil mi insanların kullandığı ilaçları çarşaf çarşaf gazetelere basmak. Demokratik ülkelerde çok ağır tazminatlar ödetirler bunu yapanlara."